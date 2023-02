Paola e Chiara, le foto ieri e oggi: come sono cambiate da Vamos a bailar a Sanremo 2023 Tornano a cantare insieme a Sanremo 20232 sullo stesso palco che le ha viste vincitrici del 1997: come sono cambiate Paola e Chiara nel corso degli anni? Ecco la loro trasformazione.

A cura di Federica Ambrogio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra gli anni '90 e i 2000 era il duetto più acclamato dai giovani: Paola e Chiara quest'anno tornano sul palco dell'Ariston che le ha viste trionfare nel 1997 nella categoria nuove proposte con il brano "Amici come prima". Due icone della musica pop degli anni '90 che si riuniscono a Sanremo 2023 dopo tanti anni di separazione: dopo il grande successo degli anni 2000 che le ha viste spopolare con il brano "Vamos a bailar", le due sorelle infatti si erano sciolte nel 2013 scegliendo due percorsi solisti. Qualche mese fa però le abbiamo nuovamente viste insieme sul palco di San Siro per aprire il concerto di Max Pezzali, tornando così alle loro origini: Paola e Chiara infatti hanno iniziato la loro carriera proprio come coriste degli 883. Ecco come sono cambiate le sorelle Iezzi dagli esordi ad oggi.

Gli inizi di Paola e Chiara: come erano negli anni 2000

Una bionda e una mora, look estrosi e appariscenti come solo i look degli anni 2000 sapevano essere. Ombelico scoperto, capelli sciolti e naturali oppure con code alte e perfettamente tirate.

Il look abbinato a Sanremo 1997

I look di Paola e Chiara non sono mai passati inosservati: dalle camicette turchesi abbinate che lasciavano l'ombelico in bella mostra, scelte per la serata finale di Sanremo 1997 che le ha viste trionfare, fino ai top canotta anch'essi abbinati e ai maxi bracciali.

Leggi anche Il testo e il significato di Due vite, la canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023

Paola e Chiara sul palco dell’Ariston nel 2005

Nel corso degli anni sono sempre state fedeli al loro look delle prime esibizioni, anche se Chiara ha portato per un periodo i capelli ramati, cambiando il suo iconico colore di capelli biondo dorato. Entrambe le sorelle non hanno mai abbandonato però i capelli lunghi: al contrario, a volte hanno persino indossato extension per creare code di cavallo XL.

L’evoluzione del look di Paola e Chiara

Paola e Chiara oggi: maxi orecchini e look abbinati

Sembra che lo stile di Paola e Chiara non sia cambiato da quando indossavano entrambe top con camicette legate in vita al Festival Bar. Oggi sfoggiano però look più raffinati e sobri, sono tornate ai loro colori di capelli originali che spesso portano con uno styling ad effetto bagnato o con morbide onde sinuose. Il make up è diventato raffinato, spesso concentrato sugli occhi, con labbra colorate da toni naturali e delicati.