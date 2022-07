Paola e Chiara a sorpresa intonano Vamos a bailar: vestito rosso e gioielli griffati per la reunion Paola e Chiara hanno intonato, a sorpresa, la loro “Vamos a bailar”, 9 anni dopo lo scioglimento del duo. Per i presenti è stato un tuffo indietro nel tempo.

A cura di Giusy Dente

La canzone risuona ancora nelle nostre orecchie, perché è stata una delle più ballate degli inizi Duemila, un vero e proprio tormentone: è il brano Vamos a bailar, delle sorelle Paola e Chiara Iezzi. Il duo canoro è stato attivo sulla scena musicale italiana dal 1996 al 2013: hanno esordito come coriste degli 883 per poi proseguire la loro carriera insieme, come cantanti, partecipando anche due volte al Festival di Sanremo. Il 2013 è stato l'anno del loto ultimo album: dopo lo scioglimento del duo hanno continuato come soliste, portando avanti progetti individualmente. Vamos a bailar resta sicuramente una delle loro hit di maggiore successo: non a caso, appena l'hanno intonata durante un'esibizione, è partito subito il coro.

Paola Iezzi in Pinko

Paola e Chiara cantano Vamos a bailar

Oggi Paola Iezzi lavora come dj esibendosi a feste, eventi e serate musicali. In occasione dell'inaugurazione di un nuovo negozio a Milano, Baulificio Italiano, è stata raggiunta da sua sorella Paola. Insieme hanno regalato ai presenti un momento indimenticabile. Del tutto spontaneamente è partito uno dei loro più grandi successi del passato, Vamos a bailar.

in foto: abito Pinko

Le due sorelle hanno cantato e ballato assieme alla folla presente, emozionandosi per tutto quell'affetto nei loro confronti e verso la loro musica. Hanno proseguito proponendo anche altri loro brani famosi: Festival, Viva el amor, Fino alla fine. Per l'occasione la dj ha indossato un abito rosso fuoco di Pinko, appartenente alla capsule collection Partywear Dress To Impress. È un vestito lungo leggermente drappeggiato: presenta maniche ampie, scollo a V incrociato, fascia effetto cintura in vita con fiocco sul retro, gonna con strascico.

in foto: collana Versace

Sul sito ufficiale della casa di moda costa 1350 euro. Ha ulteriormente impreziosito l'outfit con una collana griffata. È il modello Medusa di Versace: il pendente riproduce proprio uno dei simboli più iconici della Maison. Costa 380 euro. Di Versace anche gli orecchini e l'anello abbinati. Look black and white, invece, per la sorella Chiara Iezzi, che ha partecipato alla reunion con un tubino nero dai ricami floreali abbinato a blazer a righe, con ballerine.

I presenti hanno molto gradito il ritorno al passato fatto insieme alle due sorelle e, complice l'effetto nostalgia, il video dell'evento è diventato immediatamente virale.