Le pagelle di Enzo Miccio sui look di Sanremo 2023: Anna Oxa una delusione, Shari la peggiore L’esperto di stile Enzo Miccio ha commentato per Fanpage.it i look di Sanremo 2023: promossi Tananai, Elodie e Francesca Fagnani, bocciati Shari e Anna Oxa.

A cura di Giusy Dente

A Sanremo oltre la musica c'è di più: ci sono anche i look dei cantanti in gara, che quando salgono sul palco dell'Ariston inevitabilmente si espongono anche a commenti sulle loro scelte di stile (non sempre vincenti). Enzo Miccio ha commentato proprio ciò che si è visto in questa edizione della kermesse, giudicando ciò che gli artisti hanno indossato durante le esibizioni. Qualcuno ha osato più di altri, c'è chi ha preferito rimanere nella propria zona di comfort, chi è rimasto fedele alla propria personalità e chi invece deve ancora lavorare molto sulla propria identità stilistica!

Gli abiti-manifesto di Chiara Ferragni convincono a metà

Il debutto televisivo di Chiara Ferragni era attesissimo. L'imprenditrice per l'esperienza sanremese si è affidata a Schiaparelli e Dior, le sue Maison del cuore. Ha scelto delle creazioni capaci di "parlare": dagli insulti degli haters "cuciti" addosso fino alla gonna-gabbia e passando per la stola personalizzata, tutto faceva parte di un progetto costruito intorno a opere artistiche e messaggi di denuncia. Questa scelta l'ha premiata a metà, a detta di Enzo Miccio: "Chiara Ferragni va giudicata con un occhio diverso: aveva degli abiti denuncia, ognuno celava un messaggio. Gli abiti presi singolarmente non avrebbero raggiunto la sufficienza, anche se si chiamano Dior".

Chiara Ferragni in Dior

Chi sono i più eleganti del Festival di Sanremo 2023

Secondo Enzo Miccio sono un uomo e una donna a conquistare il titolo di artisti più eleganti del Festival di Sanremo 2023. L'esperto di stile ha approvato a pieni voti Tananai e Francesca Fagnani. Di Tananai ha detto: "Bello, elegante, figo e con un bellissimo pezzo: mi è piaciuto molto il fiore sullo smoking". Parole positive anche per la giornalista, che ha fatto da co-conduttrice della seconda serata affiancando Amadeus e Gianni Morandi.

Tananai in Gucci

La "belva" Francesca Fagnani a Sanremo è riuscita a distinguersi e imporsi col suo stile, che ha conquistato anche Enzo Miccio. È rimasta sempre credibile e se stessa, passata da un abito con maxi scollatura a un outfit minimal e glamour con pantaloni per poi chiudere con un vestito romantico. "È andata sul sicuro, non ha voluto rischiare: lei ha una silhouette adatta alla donna Armani" ha commentato Enzo Miccio.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani Privè

Che disastro Anna Oxa!

Molti erano convinti che Anna Oxa avrebbe regalato grandi sorprese quest'anno a Sanremo: è un'icona di trasformismo, un'interprete di grande esperienza con alle spalle una solida carriera e tante partecipazioni alla gara canora. Eppure, stavolta pare non sia stata all'altezza delle aspettative, difatti Enzo Miccio è rimasto deluso dalle sue scelte in fatto di look: "Una delusione totale! Vestita da Morticia ossigenata: non ci siamo".

Anna Oxa

Marco Mengoni ed Elodie promossi, Shari e Ultimo bocciati

Marco Mengoni è al primo posto nella classifica provvisoria, ma trionfato già nella quarta serata della kermesse, portando a casa la vittoria nella gara delle cover. A quanto pare, se la sta cavando molto bene anche in fatto di look. Enzo Miccio lo ha promosso: "Nonostante l'inguardabile look di Versace è riuscito a essere se stesso e figo. La prossima volta un po' meno pelle". Promossa anche Elodie, come sempre grintosa sul palco e dotata di un'innata sensualità, esaltata da outfit perfettamente in sintonia con la sua personalità. Ha colpito tutti con la tutina abbinata alla maxi pelliccia di piume: "Un meraviglioso cigno nero, bellissima, bona, regina assoluta tra le cantanti: mi piace sempre".

Elodie in Valentino Couture

Bocciata, invece, Shari: "È sicuramente la peggiore. Non c'è niente di peggio di non sentirsi a proprio agio in un abito. Sembrava Jane nella foresta, non riusciva nemmeno a scendere le scale". Bocciato anche Ultimo, che ha portato sul palco delle scelte antiquate e fuori moda: "L'anno scorso le canotte, quest'anno lo smanicato, l'anno prossimo il pinocchietto?".

Shari in Dolce&Gabbana

Giorgia, Levante e Madame: si può fare di meglio

Secondo Enzo Miccio, Giorgia nella seconda serata non ha scelto un look adatto alla sua fisicità. La tutina, a detta dell'esperto, non la valorizzava e a peggiorare le cose ci hanno pensato le calzature. Sono un dettaglio che proprio non gli è andato giù, unito ad un altro che riguarda però Levante. Su di loro ha detto: "Due sono le cose che non avrei proprio voluto vedere. La tutina di Levante con le mezze maniche e lo stivaletto di Giorgia che la taglia in due. Lei già non è alta!" ha commentato. Madame rispetto alla precedente partecipazione sanremese è invece migliorata, ma c'è ancora tanta strada da fare: "Dovremo aspettare 3-4 anni probabilmente per arrivare a una situazione accettabile".

Madame in Off White

Paola e Chiara, Rosa Chemical e Mara Sattei sono perfetti

Spicca in quanto a look Mara Sattei, che a detta del guru della moda è quella che forse tra i concorrenti mastica un po' di più l'argomento: "Carina, ha un bel fisico, ma il suo abito sa di dejavu". E che dire di Paola e Chiara, che hanno portato all'Ariston un brano dalle sonorità anni Duemila abbinandolo a look dallo stesso sapore, che hanno portato tutti indietro nel tempo.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

L'effetto nostalgia ha funzionato: "Un look niente di strabiliante, ma perfettamente nelle loro corde, perché ce le ricordavamo così sebbene siano passati 20 anni. E con la canzone è stato uno sposalizio perfetto. Forse too much? Ma in questi casi: too much si never enough". Per lo stesso motivo, Enzo Miccio ha promosso anche Rosa Chemical, del tutto coerente con se stesso e col brano, che parla di libertà oltre stereotipi e convenzioni sociali: "Look perfettamente azzeccato, un bel 7".

Rosa Chemical in Moschino

Il consiglio di Enzo Miccio ai giovani

Ormai sul palco dell'Ariston c'è sempre più spazio per i giovani, dai rapper ai trapper, da chi ha cominciato con un talent a chi viene dalle scena indie. Il rischio, quando si calca un palcoscenico come quello dell'Ariston, è quello di spersonalizzarsi, di omologarsi e "perdersi". Il consiglio di Enzo Miccio è invece quello di rimanere se stessi, fedeli alla propria personalità, al proprio gusto, così da risultare sempre coerenti e credibili. "Negli ultimi anni il palco dell'Ariston è stato territorio per sperimentare nuovi look, nuovi stili. Soprattutto i giovani, diventati cavie: svegliatevi! Non fatevi trasformare, siate voi stessi. Vogliamo l'artista che dialoga perfettamente col suo look, attraverso la forza della moda far passare il messaggio musicale" ha concluso.