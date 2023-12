Maglioni di Natale: 5 modelli da scegliere al posto di quelli brutti Sono i protagonisti indiscussi delle festività natalizie, regalati da parenti e amici per scherzo. Spesso utilizzati solo per il tradizionale pranzo alcuni consigli per scegliere un tipo di pullover da indossare per tutto l’inverno (e non solo un giorno), dai classici rossi a quelli più cozy.

A cura di Annachiara Gaggino

Un modello Ralph Lauren

C'è una scena che è l'emblema delle festività natalizie: nel Il Diario di Bridget Jones la protagonista trascorre il primo dell'anno dai genitori che, dato "l'avanzare dell'età" della figlia, cercano in tutti i modi di presentarle qualche buon partito. Un copione vissuto da qualunque ragazza single over 25 a un pranzo di famiglia, ma il vero emblema di quel momento non è tanto il siparietto che viene messo in scena per accasare Bridget Jones, quanto più l'affascinante Colin Firth di spalle che girandosi sfoggia un raccapricciante maglione verde decorato dal disegno di una renna. Perché, oltre alle domande scomode sul proprio futuro sentimentale, tra i protagonisti delle riunioni di famiglia ci sono anche i maglioni brutti.

Una tradizione nata nel Regno Unito negli anni Ottanta e diffusasi ben presto anche negli Stati Uniti, dove vengono organizzati dei veri e propri contest per eleggere il peggiore (che in questo caso è il migliore). Ormai immancabili anche in Italia gli "Ugly Xmas Sweater" sono diventati un vero e proprio regalo parodia acquistabile a poco prezzo sui maggiori e-commerce oppure proposti dalle grandi catene di fast fashion.

Ma, sebbene consolidata, è un'abitudine che si può interrompere; i maglioni non devono necessariamente essere brutti e di pessima qualità, si può scegliere di investire in un capo riutilizzabile per tutto l'inverno e non solo per il pranzo con i parenti. Le conversazione fuori luogo che farebbero andare il panettone di traverso a chiunque si affrontano meglio indossando del cachemire. Ecco alcuni modelli da sfoggiare per ammutolire anche quella vecchia prozia che ci tiene sempre a dire la propria.

Maglioni natalizi con fantasia

È il maglione natalizio per eccellenza, il primo che viene in mente quando si pensa a una giornata passata di fronte al camino. Caratterizzato da un motivo a contrasto che può assumere semplici forme geometriche o di veri e propri disegni stilizzati a tema natalizio, dai fiocchi di neve alle renne, fino agli scoiattolini. Delle decorazioni che si ripetono, che nascono nel nord Europa e che sono state riprese anche da rinomati marchi di moda. Il modello tipico è quello con i disegni a semicerchio nella parte alta del maglione, ma in molti si espande su tutto il capo.

Un modello Moncler

Qualche anno fa Dior lo aveva rilanciato utilizzando come motivo il logo della Maison, ma anche altri brand hanno proposto la loro personale interpretazione. Ralph Lauren, emblema dello stile preppy e un po' old money, ne ha di tutti i tipi e fantasie, compresa quella con il classico orsetto, mascotte del marchio. MC2 Saint Barth tutti gli inverni sposta la sua produzione dai costumi da bagno ai maglioni e ne propone di particolari, decorati da motivi e da scritte divertenti. Passò alla storia quello rosso di Lady Diana, decorato da una serie di pecore bianche, tra cui ne spiccava una sola nera, recentemente battuto all'asta ma imitato da molti marchi, mentre JW Anderson x Uniqlo si è sbizzarrito scegliendo gli scoiattoli per il suo inverno.

Un modello JW Anderson x Uniqlo

L'attuale principessa del Galles Kate Middleton ne ha scelto uno di Holland Cooper per dare il via alle feste e svelare la sua partecipazione al tradizionale concerto di Natale nell'Abbazia di Westminster. Un capo che può essere indossato in diversi modi, sopra una camicia bianca e un paio di jeans per un look comodo ma elegante ma anche abbinato a un paio di pantaloni neri e Moon Boot per farsi trasportare in una baita di Cortina proprio come in un film dei Vanzina.

Un modello Bally

Maglioni cozy e intrecciati

Il rischio di passare dal volere essere chic all'essere kitsch è alto quando si sceglie un maglione decorato. Chi non volesse correrlo ma non non volesse nemmeno rinunciare a un caldo look natalizio può optare per il modello intrecciato. Ne esistono di diversi tipi, da quello oversize dall'aria cozy a quello più aderente e bon ton, il risultato rimane lo stesso: un look invernale perfetto per le festività.

Un modello & Other Stories

Dal dolcevita al giro collo l'importante è sceglierlo di un colore che si abbini a questo periodo dell'anno; meglio preferire una tonalità calda o candida, dal beige al bianco. Charlene di Monaco ne ha sfoggiato di recente uno color cammello, abbinato a un pantalone sartoriale, dimostrando che comfort ed eleganza posso anche convivere. Cindy Crawford, invece, ne ha scelto uno oversize per posare davanti a un focolare sul suo patio in riva all'Oceano; indossato sopra un paio di jeans aderenti, il capo dava proprio l'idea di un caldo abito accogliente, abbinato a un paio di UGG, la scarpa che questa stagione sta tornando di moda.

Skills and Genes

Pullover sparkling

Chi vuole farsi notare e brillare un po' di più della cugina che si è laureata in tempo, a pieni voti, mentre faceva volontariato dall'altra parte del mondo, può optare per un maglione in lurex. Dal bianco all'oro è un'alternativa perfetta al classico maglione di Natale, ma si può riutilizzare anche per una cena di capodanno casual in una baita in montagna.

Un modello Rabanne via Net-a-Porter

A proporlo per questa stagione ci sono Rabanne, Proenza Shouler e Fabiana Filippi. Un modello sui toni del beige, leggermente aperto sul retro con fiocco in seta lo ha realizzato Max&Co., mentre una versione dorata lavorata la si può trovare dal Alberta Ferretti.

Un modello Max&co.

Rosso: il maglione più classico

Concludiamo con un grande classico, immancabile nell'armadio: il maglione rosso, colore simbolo del Natale. Qui la scelta è ampia, i modelli variano e se ne possono trovare di tutti i tipi. Una tipologia che può declinarsi in tutte le categorie incontrate finora, dal modello decorato a quello intrecciato, dalla vestibilità aderente oppure over.

Un modello Ralph Lauren

Ralph Lauren propone il suo classico maglioncino intrecciato, a giro collo corto, da indossare con un paio di pantaloni a vita medio-alta, mentre Max Mara l'ha realizzato leggermente lungo, da abbinare sia a un paio di jeans per un look di ispirazione boyfriend che a una gonna corta dello stesso colore, per dare l'illusione che continui in un vestito. Un po' cozy e a collo alto anche tra i modelli Calvin Klein.

Un modello Made in Tomboy (via Luisaviaroma)