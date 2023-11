Kate Middleton col maglione di Natale dà il via alle feste: perché il look è un omaggio a Carlo III Kate Middleton ha dato ufficialmente il via alle feste di Natale, lo ha fatto con un adorabile maglione a tema ma in quanti hanno notato l’omaggio a re Carlo III nascosto nel suo look invernale?

Manca poco più di un mese al Natale e a Buckingham Palace i preparativi sono già partiti. Essendo una delle feste più amate dalla famiglia reale inglese, si vuole curare in modo maniacale ogni singolo dettaglio, dalle decorazioni nelle diverse residenze agli eventi in programma per fare gli auguri ai sudditi, fino ad arrivare al menù previsto per i banchetti a Sandringham. A inaugurare il periodo di festività è stata Kate Middleton, che nelle ultime ore si è servita dei social per annunciare che parteciperà anche quest'anno al tradizionale concerto di canti natalizi che si terrà all'Abbazia di Westminster l'8 dicembre. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look a tema?

Il maglione natalizio di Kate Middleton

La principessa del Galles sarà ancora una volta protagonista dell'evento natalizio organizzato dalla Royal Foundation Centre for Early Childhood a Westminster. Lo ha annunciato su Instagram, dove ha dato ufficialmente il via alle feste lasciandosi immortalare alle prese con la decorazione dell'albero di Natale. Non si sa se si trova a Buckingham Palace o ad Adelaide Cottage, la cosa certa è che ha puntato tutto sullo stile minimal di semplici lucine dorate. Ad aver attirato le attenzioni dei sudditi è stato però il suo look a tema: Kate ha abbandonato i blazer formali e gli abiti bon-ton, preferendo un maglione in pieno stile natalizio firmato Holland Cooper, per la precisione un modello bianco e a collo alto arricchito da motivi colorati in pieno stile invernale su spalle e polsini. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 239 euro.

Maglione Holland Cooper

Il motivo Fair Isle amato dai Royals

Il maglione di Natale sfoggiato da Kate Middleton è riciclato, la principessa lo aveva già indossato l'anno scorso mentre leggeva una favola della buonanotte su CBeebies. Il dettaglio interessante però è un altro: si tratta di un capo che nasconde un dolce omaggio a re Carlo III. Il motivo geometrico ispirato alle decorazioni tipicamente invernali si chiama Fair Isle e la cosa che in pochi sanno è che ha origini scozzesi. Si tratta infatti di una tecnica di lavorazione a maglia che prende il nome da una delle isole Shetland, in Scozia, e che ha guadagnato popolarità proprio grazie a Carlo, che fin da quando era principe ha indossato spesso dei maglioni Fair Isle. In quanti non vedono l'ora di seguire l'esempio di Kate sfoggiando dei caldi e originali pullover di Natale?