Cindy Crawford si gode il tramonto: look cozy con maglione over e stivaletti peluche Il mare, il tramonto, il fuoco acceso: Cindy Crawford ha condiviso con fan e follower un momento di relax casalingo.

Cosa c'è di meglio di un momento di relax casalingo, in solitudine, nel silenzio e magari godendosi un bel paesaggio? Cindy Crawford ha portato fan e follower in un momento di vita quotidiana dentro le mura domestiche: alle sue spalle il tramonto, davanti a sé un fuoco acceso e un look cozy che riflette perfettamente l'atmosfera calda di relax.

Che cos'è il look cozy

Il look cozy è perfetto nelle stagioni fredde, in autunno e inverno quando si ricercano sensazioni di calore sulla pelle, quando si vuole stare al caldo e si prediligono capi di abbigliamento comodi e larghi, che richiamano un'idea di relax. I maglioni oversize sono quelli confortevoli per eccellenza, perfetti per stare in casa e non solo. Lo stile cozy, infatti, è di tendenza e viene sfoggiato anche per uscire, quando non ci si vuole "ingabbiare" in silhouette troppo aderenti, quando si cerca qualcosa di più avvolgente. Ma un outfit cozy non include soltanto il maxi pull e il cardigan ampio. Un outfit invernale cozy è quello che predilige cashmere e lana, che punta sui toni neutri, prevede stivaletti effetto peluche, teddy coat, tute morbide, camicie in flanella.

Il look comfy di Cindy Crawford

Per il suo momento di relax, la modella ha scelto un perfetto look cozy. Ha indossato un paio di jeans scuri, un maglione oversixe e un paio di caldi stivaletti con rivestimento interno di peluche. Oggi 57enne, Crawford resta un'icona amatissima dal grande pubblico. Non è mai uscita dai cuori dei suoi fan, di coloro che ne hanno seguito l'ascesa nell'Olimpo della moda: negli anni Novanta ha fatto la storia del settore e oggi sua figlia Kaia Gerber ne sta proseguendo le orme in passerella. Sui social condivide spesso i successi professionali della 22enne, testimonia molto anche dei propri impegni professionali e ogni tanto concede qualche "incursione" nel privato, anche in veste poco patinata e molto acqua e sapone.