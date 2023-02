Cindy Crawford nella sauna, il momento di relax svela il viso completamente acqua e sapone Cindy Ceawford ha condiviso coi fan e follower un momento di relax nella sauna, in cui si è mostrata completamente struccata e col viso acqua e sapone.

A cura di Giusy Dente

Negli anni Novanta è stata una delle top model più famose del mondo, ha scritto la storia delle passerelle di quegli anni, diventando una leggenda per le generazioni successive. Oggi Cindy Crawford continua a essere un'indiscussa icona di bellezza, una donna in pace coi suoi anni. È ancora molto attiva nel mondo della moda, tra set fotografici, copertine, eventi glamour. Ma non esiste solo la mondanità e ne è consapevole, quindi ha scelto di portare con sé chi le vuol bene anche nella vita di tutti i giorni. Se da un lato ama mostrarsi in vesti eleganti e sensuali, dall'altro non ha problemi a farsi vedere in momenti quotidiani e di normalità, senza mai sentirsi fuori posto né in dovere di piacere a tutti i costi.

Cindy Crowford al naturale

Consapevole di essere un nome importante del settore fashion e di essere una vera e propria leggenda delle passerelle, a 56 anni Cindy Crawford non ha paura di mostrarsi al naturale. Non è schiava di trucco, filtri e ritocchini e non sente il bisogno di mostrarsi in ogni occasione impeccabile e "perfetta", solo per assecondare il giudizio altrui. Intervistata da W Magazine, per celebrare i 50 anni della rivista, ha raccontato proprio quanto sia cambiato il suo rapporto con lo specchio e col proprio corpo. Sa benissimo di essere diversa rispetto a 30 anni fa, quando era all'apice della sua carriera: "Essere un modello è come essere un atleta. È un'abilità e diventi più brava col tempo ma il tuo fisico cambia. Sono consapevole di non avere lo stesso aspetto di quando avevo 25 anni ma ora più esperienza e sicurezza davanti alla telecamera, due cose che non avevo allora" ha ammesso.

Cindy Crawford nella sauna alle prese coi "baby hair"

La modella ha condiviso con fan e i follower un quotidiano momento di relax: direttamente dalla sauna. Da poco ha tagliato i capelli: ha optato per la frangetta e tra l'altro quando ha debuttato sui social con la nuova acconciatura lo ha fatto proprio con un selfie al naturale. La nuova chioma è un po' difficile da gestire e nella sauna ha avuto qualche problema coi cosiddetti baby hair, cioè quei piccoli ciuffetti di capelli che col sudore o l'umidità si formano all'attaccatura dei capelli, dietro al collo o sulla fronte.

Ha giocato con le piccole ciocche ribelli concludendo il video mandando un bacio ai follower, che tra i commenti non hanno mancato di sottolineare la bellezza della modella. La 56enne non ha avuto problemi a farsi vedere in un momento di vita quotidiana, comprensibilmente in disordine, con la pelle arrossata e il viso al struccato. Come altre colleghe del mondo dello spettacolo, ha scelto di non lasciare che il tempo diventi un'ossessione, che il corpo diventi qualcosa da guardare con odio e paura.

Il suo aspetto non è più come quello di un tempo e lo ha accettato. Piuttosto che inseguire un modello irraggiungibile di perfezione, ha scelto di stare in pace coi suoi anni e con ciò che è, senza dover a tutti i costi assecondare modelli di giovinezza e perfezione a tutti i costi.