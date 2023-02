Il selfie senza trucco di Cindy Crawford: la top model è irriconoscibile con la frangetta Anche Cindy Crawford si è lasciata conquistare dalla frangia mania e su Instagram “fa le prove” per un cambio look.

A cura di Beatrice Manca

Il 2023 è l'anno della frangetta ai capelli. Il taglio di capelli più amato (e difficile) sta spopolando anche grazie a serie tv di culto come Mercoledì – dove la protagonista porta una frangia folta – e Emily In Paris. Anche la top model Cindy Crawford ci ha fatto un pensierino e su Instagram ha provato il nuovo taglio, condividendo con i follower un raro scatto al naturale.

Cindy Crawford si mostra al naturale

Leggenda delle passerelle anni Novanta, la top model Cindy Crawford oggi divide equamente la scena con la figlia Kaia Gerber, che le somiglia come una goccia d'acqua e ha seguito le orme materne lavorando come modella. La bellezza insomma è nel dna di famiglia: a 56 anni Crawford non ha paura di mostrarsi al naturale, condividendo un selfie allo specchio senza make up e con i capelli mossi.

Cindy Crawford con la frangia

Il "segreto" della frangia di Cindy Crawford

Cindy Crawford in realtà non ha davvero tagliato i capelli: ha semplicemente raccolto le ciocche sulla fronte per vedere l'effetto. "Non esattamente una frangia tagliata d'impulso – ha scritto nella caption – sto solo facendo una prova". La modella ha usato il termine "trauma bangs", facendo riferimento al fatto che spesso si decide di tagliare la frangia quando qualcosa non va e vogliamo vederci diversi. La prova l'avrà convinta a tagliare i capelli sul serio?