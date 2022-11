Cindy Crawford, bellezza senza tempo: è glamour con l’abito scintillante ricoperto di glitter Scintillante abito viola, sandali gioiello: Cindy Crawford a 56 anni ama ancora posare davanti alla macchina fotografica. Non teme il passare del tempo e ha ancora tanta voglia di mettersi in gioco.

A cura di Giusy Dente

Cindy Crawford su Instagram

Servizi fotografici per riviste, pubblicità, ovviamente passerelle: Cindy Crawford ha monopolizzato il mondo della moda degli anni Novanta imponendosi come una delle top model più in vista del settore in quegli anni. Ancora oggi va avanti la sua carriera di modella e testimonial, a cui ha affiancato anche un'avventura imprenditoriale nel mondo beauty. Infatti ha fondato un suo brand di prodotti antietà per la cura delle pelle, insieme al chirurgo estetico francese Jean-Louis Sebagh. La skincare è un passaggio della beauty routine a cui tiene particolarmente, è uno dei segreti della sua bellezza: per lei il tempo sembra non passare mai.

I segreti di bellezza di Cindy Crawford

Cindy Crawford ha realizzato alcuni scatti per il suo brand di prodotti, Meaningful Beauty con uno scintillante look. La modella indossa un minidress viola tempestato di glitter, con scollo a V, gonna asimmetrica, maniche lunghe e punto vita sottolineato da un leggero drappeggio. Lo ha abbinato a un paio di sandali gioiello color oro, perfetti per dare un ulteriore tocco di luce all'outfit. Con questo outfit glamour e luminoso ha conquistato fan e follower, che non hanno potuto non complimentarsi per la sua forma fisica.

Cindy Crawford a un evento Omega (2022)

La modella porta avanti uno stile di vita molto sano, con rigore. Oltre a utilizzare i giusti prodotti per prendersi cura della pelle, ha comunque ammesso che la genetica e la costanza arrivano solo fino a un certo punto. In un'intervista ha dichiarato di far ricorso a iniezioni di vitamine, botox e collagene, perché a una certa età le creme agiscono soltanto in parte. "Bevo molta acqua, faccio attenzione a ciò che mangio e mi alleno, ma devo la qualità della mia pelle al mio chirurgo estetico" ha confidato con sincerità.

Cindy Crawford su Instagram

L'età è solo un numero

La modella a 56 anni è un'icona di bellezza senza tempo. Non teme gli scatti acqua e sapone, difatti è solita mostrarsi anche al naturale. Come altre colleghe over 50 del mondo dello spettacolo, la Crawford è la dimostrazione di quanto l'età sia solo un numero, nel momento in cui ci sono confidenza col proprio corpo, rispetto, consapevolezza, serenità nel rapporto con lo specchio. Diverse attrici e donne del mondo dello spettacolo stanno seguendo uno stile di vita meno schiavo dell'ossessione per la giovinezza a tutti i costi. Julianne Moore, Isabelle Huppert, Meryl Streep, Jane Fonda, Sharon Stone, Susan Sarandon: sono tutte celebrità consapevoli del passare del tempo, anche sui loro visi e sui loro corpi.

Cindy Crawford a un evento Omega (2021)

Piuttosto che combattere questo fenomeno inarrestabile, hanno scelto di accettarlo, continuando a prendersi cura di sé ma senza eccessive ossessioni, senza far diventare lo specchio un nemico. "Invecchiare è un privilegio, significa essere vivi" ha commentato Cindy Crawford a Vanity Fair, spiegando di non voler a tutti i costi somigliare a una 25enne, ma di aver ancora tanta energia, voglia di fare esperienze nuove e di mettersi in gioco, anche davanti alla macchina fotografica.