Cindy Crawford splendida in micro bikini: a 56 anni è icona di bellezza senza tempo Cindy Crawford ha posato in bikini sui social, dando prova del fatto che la sua bellezza non sente il peso dell’età. Ha 56 anni ma, nonostante ciò, non ha perso lo splendore e il fascino che da sempre la contraddistinguono: ecco chi ha firmato il suo adorabile look balneare.

Cindy Crawford è tra le modelle leggendarie che hanno cambiato la storia della moda negli anni '90: ha sfilato per i più grandi stilisti internazionali, primo tra tutti Gianni Versace, distinguendosi sempre per fascino e bellezza. Non sorprende, dunque, che insieme a Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista e le altre colleghe dell'epoca abbia contribuito a creare il mito delle super top. Oggi ha 56 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Lo ha dimostrato nelle ultime ore sui social, dove ha postato la prima foto in bikini dell'anno. Nonostante non sia più una ragazzina, non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue e riesce a fare concorrenza anche alle giovanissime.

Cindy Crawford è icona di bellezza a 56 anni

Chi ha detto che una donna che ha superato i 50 anni non può permettersi un due pezzi proprio come quando era giovane? Cindy Crawford ha smentito tutti i luoghi comuni sulla questione posando in bikini a 56 anni e apparendo più in forma che mai. Pancia piatta, gambe toniche, silhouette impeccabile: la top si è lasciata immortalare in una inedita versione balneare e, al di là del look da spiaggia, ha anche rinunciato al trucco e alla piega perfetta.

Cindy Crawford in bikini

Nonostante abbia il viso acqua e sapone e i capelli leggermente spettinati, è assolutamente meravigliosa, a prova del fatto che potrebbe tranquillamente fare concorrenza alle colleghe più giovani. Così facendo si è aggiunta alla lista di star over 50 che hanno dimostrato che l'età è solo una questione anagrafica: la vera bellezza è legata all'accettarsi così come si è nonostante il passare del tempo.

Il bikini Melissa Odabash

Quanto vale il look da spiaggia di Cindy Crawford

Cosa ha indossato Cindy Crawford per una giornata al mare? Ha puntato su un bikini classico in blu navy, un modello firmato Melissa Odabash con reggiseno a triangolo e tanga a vita bassa, entrambi decorati con delle finiture dorate sui laccetti. Per la precisione il due pezzi indossato è il Grenada Bikini Top e sul sito ufficiale del brand viene venduto a 236 euro (118 euro al pezzo).

La giacca di Simone Fan

Per completare il tutto la top ha scelto un'originale giacca bianca realizzata in tessuto morbido (lo stesso degli accappatoi): è firmata Simone Fan e costa 495 dollari (circa 485 euro). In quante prenderanno ispirazione dallo stile balneare della modella durante le prossime vacanze estive?