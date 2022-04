Cindy Crawford in accappatoio e con la maschera viso: è icona di bellezza anche al naturale Cindy Crawford si è goduta una giornata di totale relax poco prima di Pasqua e ha documentato tutto sui social. La modella si è lasciata immortalare al naturale, con indosso un accappatoio bianco e sul viso una maschera.

A cura di Valeria Paglionico

Cindy Crawford è tra le modelle iconiche degli anni '90: con la sua falcata e il suo fascino irresistibile ha dominato le passerelle internazionali, facendo concorrenza ai più grandi nomi della moda, da Naomi Campbell a Claudia Schiffer. Ancora oggi, nonostante abbia superato i 55 anni, non ha perso l'innata bellezza che da sempre la contraddistingue. Sui social è molto attiva e, oltre a documentare i successi professionali raggiunti giorno dopo giorno, condivide anche alcuni momenti della sua quotidianità. A pochi giorni da Pasqua, ad esempio, si è coccolata con una giornata alle terme e non ha esitato a fotografarsi al naturale alle prese con alcuni trattamenti.

Cindy Crawford mostra il suo segreto di bellezza

Cosa fa Cindy Crawford per tenersi in splendida forma a 56 anni? Si prende cura regolarmente della sua bellezza e a dimostrarlo è l'ultimo post apparso sul profilo Instagram. Al motto di "Non disturbare" si è lasciata immortalare sullo sfondo di una Spa mentre si gode qualche momento di relax con dei raggi di sole che le sfiorano il viso. La cosa particolare è che non ha avuto paura di mostrarsi al naturale con una maschera bianca sul volto (probabilmente un trattamento per rendere la pelle idratata e luminosa). Sarà questo il suo segreto per vantare uno splendore senza limiti alla sua età?

La foto alle terme di Cindy Crawford

Ad attirare le attenzioni del pubblico nello scatto realizzato alle terme da Cindy Crawford è stato anche il suo look comodo. Nessun abito sofisticato, né tanto meno una vestaglia di seta, la modella ha indossato semplicemente un accappatoio bianco come richiesto dal "dress code" di ogni Spa, portando i capelli legati in un raccolto improvvisato e spettinato. Ha poi lasciato cadere il colletto sulle spalle, stando bene attenta a non scoprire il décolleté, e ha lasciato uscire anche una gamba dallo spacco frontale. In quanti di fronte tanta bellezza direbbero mai che ha superato da tempo i 50 anni?