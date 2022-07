Ireland Baldwin nuda con la maschera di bellezza sul viso: perché la foto è stata censurata Ireland Baldwin ha postato sui social un’ironica foto senza veli, nella quale appare nuda alle prese con una maschera di bellezza per il viso. Nonostante non rivelasse nulla di “scandaloso”, è stata censurata.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin non è solo la figlia di Kim Basinger e una modella di successo, è anche la regina delle provocazioni, nonché una paladina in fatto di body positivity. Di recente è riuscita ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé. L’addio al rasoio e il ritocco al doppio mento di qualche tempo fa non c’entrano niente, la star ha lasciato tutti senza fiato con uno scatto senza veli. Non ha mai avuto problemi con la nudità ma la cosa particolare è che in quest'occasione non si è immortalata in versione femme fatale, anzi, non ha rinunciato alla sua innata ironia immortalandosi completamente nuda ma con una maschera di bellezza sul viso.

La foto senza veli di Ireland Baldwin

Con l’avvento dei social le star hanno praticamente detto addio alla loro “aura di perfezione”, sui loro profili personali non ci pensano su due volte a documentare ogni dettaglio della loro vita privata, anche quelli più intimi. Ireland Baldwin non fa eccezione ma, a differenza di molte colleghe, usa Instagram con estrema ironia, giocando col concetto di nudità e sfidando regolarmente la censura. Di recente si è lasciata immortalare completamente nuda ma alle prese con dei “comuni” trattamenti di bellezza, ovvero con una maschera rilassante sul viso e i capelli tirati all’indietro. Nella didascalia ha poi scritto divertita “Una vera ragazza sexy”.

Ireland Baldwin nuda sui social

Ireland Baldwin censurata su Instagram

Sebbene fosse senza veli, Ireland Baldwin non ha rivelato nulla di scandaloso. Nello scatto ha messo in mostra i numerosi tatuaggi che ha sul corpo e si è coperta il capezzolo nudo con una x nera, così da “auto-censurarsi”. L’unico piccolo “inconveniente”? Il post è stato rimosso da Instagram perché avrebbe violato le linee guida in fatto di nudità. La modella non ha accettato in silenzio il provvedimento, anzi, ha condiviso lo screenshot della segnalazione tra le sue Stories, spiegando che era la terza volta in una settimana che le capitava. Quand'è che la nudità femminile verrà finalmente "normalizzata" come avviene con quella maschile?