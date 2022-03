Ireland Baldwin in topless e senza trucco: con la foto senza veli rivela i tatuaggi sulle braccia Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, è tornata a provocare i fan. Sui social ha posato in topless e senza trucco, rivelando la sua bellezza naturale e i numerosi tatuaggi sulle braccia.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin è la figlia 26enne di Alec Baldwin e Kim Basinger e sui social non perde occasione per provocare i fan con degli scatti audaci che mettono in mostra il suo corpo da urlo. Leggings sportivi, top trasparenti, tagli cut-out sul seno: Ireland è un'indiscussa icona di bellezza e di sensualità. Nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova: ha posato il topless con il suo cagnolino tra le braccia, rivelando i numerosi tatuaggi che si è lasciata imprimere sulle braccia. Come se non bastasse, ha anche detto no al make-up, dando prova di essere meravigliosa anche in versione acqua e sapone.

Il topless di Ireland Baldwin

Sui social sono molte le star che non esitano a posare in topless per mettere in mostra il proprio corpo da urlo ma Ireland Baldwin ha fatto di più: non solo si è immortalata senza veli ma anche completamente struccata. La figlia di Kim Basinger si è fotografata senza maglietta prima con il cagnolino tra le braccia, poi con le mani sul viso e le braccia sul seno, e in entrambi i casi ha lasciato i fan senza fiato con la sua bellezza. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha le braccia ricoperte di tatuaggi, dal viso di David Bowie sulla spalla allo scheletro e al serpente sugli avambracci.

Ireland Baldwin è regina di body positivity

Ireland Baldwin è ormai diventata famosa per le sue provocazioni social, anche se, a differenza di molte star del suo calibro, lei lo fa per un motivo ben preciso: lanciare degli importanti messaggi sul tema body positivity. Non di rado mette in mostra la cellulite, le smagliature, le curve, l'eczema e le gambe pelose, in questo modo rivela il suo lato umano, naturale e semplice. Insomma, la figlia di Kim Basinger è splendida non solo perché ha ereditato fascino e bellezza dalla mamma ma anche perché è spontanea al 100%. Non usa artifici o filtri, si piace così com'è e spinge tutti ad abbracciare le proprie imperfezioni, che non sono altro che un simbolo di unicità.