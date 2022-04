Ireland Baldwin ha fatto un mini lifting al viso: “Il doppio mento mi rendeva insicura” Ireland Baldwind ha sempre avuto un rapporto molto diretto con i fan ed è per questo che ha ammesso di aver fatto un mini lifting al viso. Così facendo, la figlia di Kim Basinger ha detto addio al doppio mento che da anni la faceva sentire insicura.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin, la figlia di Kim Basinger, ha sempre avuto un rapporto diretto e sincero con i fan ed è per questo che nelle ultime ore ha voluto rivelare un dettaglio molto intimo sulla sua immagine: si è sottoposta a un piccolo intervento di lifting per piacersi di più. Sebbene in molti abbiano criticato la sua scelta di usare la chirurgia a poco più di 20 anni, la modella non lo ha fatto a cuor leggero. Era da anni che si sentiva insicura a causa di una sorta di doppio mento, lei l'ha chiamata una "sacca di grasso ostinata", ma ora in poco più di un'ora sotto i ferri è riuscita a eliminarla. Certo, è costretta a portare quasi sempre una fasciatura intorno al viso, ma ora si sente finalmente bellissima e sicura di sé.

Ireland Baldwin e la lotta contro le sue insicurezze

Dopo essere apparsa sui social con una fasciatura intorno al viso negli ultimi giorni, Ireland Baldwin ha deciso di rivelare la verità: si è sottoposta a un intervento chiamato Facetite, una sorta di lifting non troppo invasivo che le ha permesso di dire addio al doppio mento. Quel dettaglio estetico per anni l'ha fatta sentire insicura e, nonostante le innumerevoli diete provate e l'attività fisica, non è mai riuscita a farlo andare via in modo naturale. La star ha spiegato: "Non vai sotto i ferri. Niente del genere. Il motivo per cui l'ho fatto è perché avevo questa sacca di grasso molto ostinata sotto al mento, non è andata via neppure quando sono stata magrissima a causa di una serie di disturbi alimentari". Avendo sempre avuto paura della chirurgia, ha cercato la soluzione più appropriata alla sua età e soprattutto invasiva. Oggi non potrebbe essere più felice, anche se in molti la accusa di essere troppo giovane per "stravolgere" il suo viso.

Cos'è il Facetite

L'intervento a cui si è sottoposta Ireland Baldwin si chiama Facetite ed è un'operazione tecnologica che si esige in anestesia locale per correggere la pelle caduta del viso. Non implica tagli chirurgici o cicatrici, attraverso una specifica apparecchiature a radiofrequenza bipolare si riesce ad armonizzare il contorno mandibolare, ridurre le pieghe naso-geniene, trattare il doppio mento. Insomma, sostituisce il lifting ma, a differenza di quest'ultimo, è meno invasivo. Il trattamento completo di guance e collo dura circa un’ora e gli effetti sono immediati, anche se si continuano a registrare dei miglioramenti settimana dopo settimana.