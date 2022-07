Belén Rodriguez irriconoscibile con la maschera viso: è icona di bellezza anche senza trucco Belén Rodriguez non ha paura di mostrarsi senza trucco sui social e lo ha dimostrato nelle ultime ore. Si è scattata dei selfie alle prese con dei trattamenti di bellezza mattutini e alla fine è apparsa irriconoscibile con una maschera bianca sul viso.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è un'indiscussa icona di bellezza e ne ha data l'ennesima prova sui social, dove non ha avuto paura di immortalarsi al naturale, ovvero senza trucco, senza filtri e senza artifici. Sebbene in pubblico si mostri quasi sempre preparata e truccata di tutto punto, nelle ultime ore ha fatto un'eccezione. Dopo aver rivelato in anteprima il look che sfoggerà a Tu Sì Que Vales, ora ha cambiato registro: complice il fatto che era da poche ore sveglia, ha mostrato la sua beauty routine mattutina realizzando dei video selfie in versione acqua e sapone. Ha poi usato una maschera viso per rendere la pelle liscia e idratata, apparendo letteralmente irriconoscibile: ecco la trasformazione della showgirl argentina prima e dopo i trattamenti di bellezza.

La beauty routine mattutina di Belén

Cosa fa Belén per prendersi cura della sua bellezza? Si sottopone a dei trattamenti ad hoc, anche se questo richiede l'intervento di professionisti del settore. Ieri, ad esempio, si è recata in un laboratorio di medicina estetica di Milano, affidandosi all'esperto di pelle Pietro Simone. Mentre quest'ultimo le realizzava la piega ai capelli, lei passava sul viso un originale macchinario massaggiante sul viso. Nella didascalia ha poi scritto: "Ogni mattina un rito di bellezza. Mamma mia quanto mi piace". Poco dopo, inoltre, si è immortalato con una maschera bianca sul volto che le ha lasciato scoperti solo occhi, bocca e narici: complice il fatto che si è divertita a fare delle smorfie di fronte la camera, sembrava quasi essere un'altra persona.

Belén alle prese col trattamento di bellezza

Belén Rodriguez in versione acqua e sapone

Che la si ami o la si odi, non importa, la cosa certa è che Belén non è una di quelle star che non si mostrano in pubblico se non sono truccate e preparate alla perfezione. Utilizza i social regolarmente e non di rado realizza foto e Stories con il viso "al naturale", non avendo paura di rivelare il suo aspetto acqua e sapone. Il video con la maschera di bellezza sul volto è solo l'ultimo che si è aggiunto alla lista e, come sempre, il dettaglio che balza subito all'occhio è che l'argentina è meravigliosa anche quando non usa filtri o artifici. Certo, prendersi cura del suo splendore per lei è un vero e proprio lavoro ma, a giudicare dai risultati, raggiunge al 100% l'effetto desiderato.

Leggi anche Cindy Crawford in accappatoio e con la maschera viso: è icona di bellezza anche al naturale