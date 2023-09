Lady Diana, all’asta il maglione con la pecora nera: a quanto è stato venduto il capo iconico Ricordate il maglione con la pecora nera di Diana diventato una vera e propria icona? È stato battuto all’asta: ecco a quanto è stato venduto.

A cura di Valeria Paglionico

Instagram @warmandwonderful

Lady Diana è stata un'indiscussa icona di stile a livello internazionale e ancora oggi, nonostante siano trascorsi oltre due decenni dalla sua morte, continua a influenzare le mode e le tendenze di stagione. In quanti ricordano, ad esempio, l'iconico maglione rosso con la pecora nera che la principessa indossò durante una partita di polo dell'allora fidanzato Carlo? Oggi il capo è tornato a conquistare le prime pagine dei giornali e il motivo è molto semplice: è stato venduto all'asta a New York a una cifra da capogiro. Ecco qual è la storia dell'originale pullover reso ormai leggendario da Lady D.

Come è nato il maglione con le pecore di Diana

Era il 1981 quando Lady Diana indossò in pubblico l'iconico maglione con le pecore, all'epoca era solo fidanzata con Carlo ma già riusciva ad attirare tutte le attenzioni su di sé a ogni apparizione pubblica grazie al suo stile glamour e mai scontati. La cosa che in pochi sanno è che quel pullover venne realizzato nel 1979 dalle stiliste Muir e Osborne, co-fondatrici del marchio Warm & Wonderful, ma solo qualche anno dopo ne venne creata una versione personalizzata per Diana con la pecora nera piazzata sul davanti tra decine di altre pecore bianche. Sarà perché fin dal primo momento il capo venne caricato di significati simbolici o perché semplicemente riusciva a mixare originalità ed eleganza, ma la cosa certa è che divenne una icona.

Il maglione Warm & Wonderful

L'effetto Diana nato con l'iconico maglione

Dopo quella famosa partita di polo il maglione con la pecora nera divenne richiestissimo, tanto da arrivare a vendere 500 pezzi in pochi giorni. Si trattava del capo preferito della principessa Diana e non sorprende che lo spedì alla casa madre per chiedere una piccola riparazione alla manica quando si rovinò durante un'uscita pubblica. La Warm & Wonderful, però, fece di più: gliene inviò uno nuovo, peccato solo che in quel modello leggermente rivisitato la pecora fosse posizionata diversamente. Nonostante il successo e i guadagni, le due stiliste decisero di interromperne la produzione nel 1994.

A quanto è stato venduto il maglione di Lady D.

Oggi il modello originale, quello rovinato da Diana (e conservato dalle stiliste Muir e Osborne) è stato ritrovato e battuto da Sotheby's durante un'asta online dedicata a una serie di "icone della moda". Il valore stimato del maglione si aggirava tra i 50.000 e gli 80.000 dollari ma alla fine è stato venduto a ben 143.000 dollari. Solo qualche giorno fa altri iconici vestiti della principessa inglese erano stati messi all'asta per beneficenza e anche in quel caso erano andati a ruba, a prova del fatto che continua a essere un'icona fashion senza tempo, la prima vera "influencer" reale.