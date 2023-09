I vestiti di lady Diana all’asta: tre abiti venduti per un milione e mezzo di euro Tre abiti indossati da lady D sono stati venduti all’asta per una cifra da record. Il ricavato finanzierà borse di studio per appassionati di arte e design.

A 26 anni dalla morte di lady Diana, la principessa resta un'icona senza tempo, una donna amatissima e indimenticata, che ha lasciato un segno nei cuori di tanti. Apprezzata per la sua umanità e per il suo stile, tutto ciò che la riguarda continua a suscitare interesse ancora oggi. L'ennesima dimostrazione è arrivata all'asta a lei dedicata, dove tre suoi abiti sono stati battuti all'asta per una cifra esorbitante.

All'asta gli abiti di Diana

Venerdì scorso si è svolta l'asta organizzata da Julien's Auctions e Turner Classic Movies, intitolata "Legends: Hollywood and Royalty". Per una cifra record, sono stati venduti tre vestiti appartenuti e indossati in occasioni speciali da Diana Spencer. Si tratta di creazioni acquistate in origine da Ellen Petho, una donna d'affari del Michigan, durante un'asta di Christie's a New York. Il marito della donna li ha rimessi in vendita con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a borse di studio per studenti di arte e design. Proprio di design si occupava la defunta 82enne. La figlia Karrie ha spiegato: "I vestiti non dovrebbero stare nel suo armadio; dovrebbero stare nel mondo e fare del bene".

Asta da record per gli abiti di lady D

"La vendita di questi abiti ha superato tutte le aspettative" ha affermato Martin Nolan, fondatore e direttore esecutivo di Julien's Auctions, al Daily Mail. E in effetti, il valore totale raggiunto dalle tre creazioni è altissimo. All'asta sono stati venduti un abito di Bruce Oldfield e due di Catherine Walker. Il primo, in seta rossa, la principessa lo ha indossato alla première del film Hot Shots! nel novembre 1991. È stato venduto per 571.500 dollari.

Il secondo è un abito senza spalline in velluto nero e seta bianca, costato 508.000 dollari. Il terzo invece presenta corpetto in nero con spalle scoperte e gonna drappeggiata in seta color giada ed è stato venduto per 571.500 dollari. Quest'ultimo fu indossato dalla principessa a una cena di gala al Royal York Hotel di Toronto, in Canada, nel 1991. In totale i tre abiti sono stati venduti per 1.651.000 dollari, dunque oltre un milione e mezzo di euro.