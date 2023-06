All’asta il maglione di Lady Diana con la pecora nera: ha un valore di oltre 70mila euro Sotheby’s ha messo all’asta un maglione indossato da lady D. Tra le pecore bianche su sfondo rosso spicca una pecora nera. Ecco a quanto potrebbe essere venduto.

Instagram @warmandwonderful

Il 1981 fu l'anno del fidanzamento ufficiale di Diana Spencer e l'allora principe Carlo (diventato re con la morte di Elisabetta II). L'annuncio venne dato nel mese di febbraio e pochi mesi dopo lady D prese parte a una partita di polo del compagno, indossando un capo passato alla storia, che ora qualche fortunato (e facoltoso) appassionato, potrà acquistare all'asta.

Quanto costa il maglione di Diana

Sotheby's New York ha messo all'asta un capo iconico appartenuto a una donna leggendaria, prematuramente scomparsa eppure rimasta nei cuori delle persone di tutto il mondo: la principessa Diana Spencer. Sin dall'inizio, lady D ha conquistato tutti con la sua bontà, il suo altruismo, il suo essere una donna semplice desiderosa di condurre una vita "normale", del tutto a disagio nelle gabbie imposte dalla vita reale e del tutto sofferente in quel matrimonio che a posteriori definì un po' troppo "affollato". Il riferimento era alla costante presenza di Camilla nella sua vita di coppia, la donna che Carlo realmente amava, anche prima del matrimonio.

Instagram @sothebys

Nel 1981 lady D, appena fidanzata, partecipò a una delle partite di polo del principe Carlo. Indossò per l'occasione un casual look passato alla storia: un paio di jeans scuri, camicia bianca e un maglione rosso con una fantasia davvero bizzarra. Il motivo è su base rossa, ha delle pecore bianche e una sola pecora nera: quest'ultima ha ovviamente catalizzato l'attenzione di coloro che hanno visto in quel disegno un significato, una simbologia. Lo stesso capo (una replica) è stato indossato anche dall'attrice Emma Corrin nella quarta stagione di The Crown.

Instagram @warmandwonderful

Il maglione, al di là delle speculazioni sulla simbologia della pecora nera tra le pecore bianche, ha una storia particolare. Diana danneggiò una manica all'altezza del polsino e lo rispedì all'azienda, per farlo riparare. Il brand invece le restituì un capo nuovo di zecca. "Lo scorso marzo, mentre rovistavamo in soffitta alla ricerca di un vecchio modello, abbiamo individuato una piccola scatola. All'interno, nascosto accanto a un copriletto di cotone, c'era il maglione di pecora rossa originale di Diana del 1981" ha raccontato le designer di Warm & Wonderful (il brand che del maglione) Sally Muir e Joanna Osborne.

Instagram @sothebys

Proprio il maglione originale, indossato dalla principessa triste, sarà il protagonista dell'asta inaugurale di Fashion Icons a Sotheby's New York questo autunno, in concomitanza con la Settimana della Moda. Le offerte saranno aperte dal 31 agosto al 14 settembre. Si stima che potrebbe essere venduto per una cifra compresa tra 50.000 e 80.000 dollari (dunque fino a 73 mila euro).

Instagram @warmandwonderful

La casa d'aste detiene il record per l'abito Diana più prezioso mai venduto: a gennaio 2023 è stato acquistato per 604.800 dollari (circa 552 mila euro). A proposito del maglione Cynthia Houlton, responsabile globale della moda e degli accessori di Sotheby's, ha dichiarato: "Questo indumento eccezionale, meticolosamente conservato, porta l'eco della grazia, del fascino e dell'occhio attento per la moda della principessa Diana".