Luna Marì è pronta per la primavera: il nuovo look verde e corallo della figlia di Belén La piccola Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Per la domenica in famiglia mamma Belén ha scelto per lei un look che sa di primavera: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è molto impegnata sul fronte lavorativo ma, sebbene ogni settimana sia la grande protagonista de Le Iene Show, trova sempre il modo per organizzare qualche giornata speciale in famiglia. È proprio quanto ha fatto durante l'ultimo weekend, in occasione del quale ha riunito genitori, fratelli e compagni per un pranzo in agriturismo. Oltre ad aver messo a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi con Stefano De Martino, ha anche trasformato la piccola Luna Marì nella reginetta della primavera. Ecco cosa ha indossato la bimba per anticipare la bella stagione ormai alle porte.

Il look verde di Luna Marì

Luna Marì sta crescendo e, nonostante non abbia compiuto ancora due anni, è già una vera e propria icona fashion capace di imporre mode nel settore Kids. Mamma Belén cura i suoi look nei minimi dettagli, facendola spaziare tra abitini rosso fuoco, adorabili scarpette da ballerina e accessori decorati e personalizzati col suo nome. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, anticipando la primavera con un outfit all'insegna dei colori. Per la giornata in agriturismo in famiglia la bimba ha sfoggiato un completino verde smeraldo con bermuda di velluto e cardigan coordinato portato con il colletto Peter Pan della camicia bianca in bella vista.

Il look primaverile di Luna Marì

Luna Marì segue il trend del color block

Per completare l'outfit primaverile di Luna sono stati scelti degli accessori a contrasto, così da seguire una delle manie più gettonate degli ultimi tempi, quella del color block. Le calze color corallo sono state abbinate a delle sneakers di tela bianca firmate Superga, mentre i bermuda sono stati arricchiti da un nastro fiorato legato intorno alla vita. Mezzo raccolto "a fontanella", sorriso stampato sulle labbra e occhioni dolci: la seconda figlia di Belén non potrebbe essere più bella. Scommettiamo che al termine del GF Vip Antonino Spinalbese rimarrà folgorato dal suo splendore?