Luna Marì, la collana della figlia di Belén Rodriguez è dedicata al fratello Santiago La figlia di Belén Rodriguez ha quasi due anni e ha già un guardaroba di tutto rispetto: avete notato la collanina arcobaleno che celebra l’amore tra i due fratelli?

A cura di Beatrice Manca

La passione della madre per la moda è nota, quella della figlia non è da meno: parliamo di Belén Rodriguez e di Luna Marì, la seconda figlia della showgirl e conduttrice argentina. Non ha ancora compiuto due anni ma ha già un guardaroba che farebbe invidia a ogni fashionista: dalla tutina da ballerina all'abito in tartan, fino alla borsetta coi peluche, la madre si diverte a immortalarla con vestitini sempre diversi. L'ultimo accessorio? Un'irresistibile collanina personalizzata con il suo nome che ci riporta un po' ai charm anni Novanta.

Luna Marì al palco con il cappottino blu

Approfittando della giornata di sole, Luna Marì si è goduta una passeggiata al parco con la nonna Veronica Cozzani, madre di Belén e Cecilia Rodriguez. Per l'occasione ha sfoggiato un look da vera bambolina: un cappottino blu con i bottoni e il colletto furry indossato con calzamaglie bianche e scarpette con il laccetto di velluto. Per completare il tutto ha indossato un adorabile cappellino con paraorecchie.

Luna Mari con il cappottino furry

La collana con i dadini di Luna Marì

Ma il dettaglio che ha attirato l'attenzione del pubblico è la collana coloratissima che porta al collo, fatta di perline arcobaleno e piccolini dadini bianchi. Una catenina che somiglia un po' alla bigiotteria ‘glossy' in plastica degli anni Novanta e Duemila: sui dadini infatti ci sono le letterine che compongono il nome "Luna Marie" (scritto in una variante diversa da quello a cui siamo abituati) accanto al nome del fratello maggiore Santiago. C'è una carriera nella moda all'orizzonte per la piccolina?

