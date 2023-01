Luna Marì, la prima borsa della figlia di Belén è ricoperta di orsetti di peluche Luna Marì è destinata a diventare un’icona fashion proprio come la mamma Belén Rodriguez. Di recente è stata immortalata tra le mura di casa con la sua prima borsetta tra le mani: ecco chi l’ha firmata e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Complice il fatto che il papà Antonino Spinalbese è chiuso da mesi nella casa del Grande Fratello Vip, la piccola passa le sue giornate con la mamma Belén Rodriguez, diventando protagonista delle Stories che quest'ultima posta sui social. Nel periodo natalizio ha incantato tutti tra abitini rossi e gonnelline di tulle, ora che è tornata alla "normalità" pare non avere alcuna intenzione di rinunciare agli accessori trendy. Certo, è ancora troppo piccola per capire realmente ciò che indossa ma, a giudicare dai sorrisoni che rivolge alla camera ogni volta che le piace un outfit, sembra aver ereditato la passione per la moda proprio dai genitori.

La prima borsetta di Luna Marì

Chi ha detto che una bimba di poco più di un anno non può avere già la passione per la moda? Luna Marì ha stravolto le carte in tavola, apparendo felice e sorridente sui social con la sua prima borsetta tra le mani. Che l'abbia "rubata" dall'armadio di mamma Belén o che l'abbia ricevuta in regalo a Natale, non importa, l'unica cosa certa è che ha sfilato in salotto come una vera e propria diva, stando bene attenta a mostrare in camera il nuovo accessorio. Tutina a fiori sui toni del panna, capelli biondi sempre più lunghi e sorriso stampato sulle labbra: baby Luna riesce a far impazzire tutti con la sua bellezza e con la sua dolcezza.

Luna Marì con la sua prima borsetta

Luna Marì con la borsa firmata

Com'è la sua prima borsa? Ha la tracolla rimovibile e due manici rigidi ed è ricoperta di mini orsetti di peluche colorati, dal coniglietto all'elefante, fino ad arrivare al panda e alla papera. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un accessorio per bambini, è firmato La Milanesa e viene venduta sui principali e-commerce di moda di lusso. Si chiama borsa Tote toys ed è capace di aggiungere un tocco originale e sbarazzino a ogni tipo di look. Il suo prezzo? Sul web è possibile trovarla a 289 euro. Insomma, Luna Marì ha già occhio per gli accessori trendy e di sicuro questa borsa-orsetti diventerà presto la sua preferita.

