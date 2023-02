Luna Marì è adorabile vestita di rosso dalla testa ai piedi (con la spilla personalizzata) A San Valentino, Luna Marì ha sfoggiato un look total red, colore collegato all’amore e alla passione. Impossibile non notare la spilla a forma di luna.

A cura di Giusy Dente

Luna Marì è la bimba nata dalla storia d'amore tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. La relazione tra i due non è durata molto e si sono detti addio poco dopo la nascita della piccola, prendendo strade diverse. Sono comunque rimasti in buoni rapporti e Luna Marì trascorre molto tempo con entrambi. Al momento, però, ad occuparsi della piccola sono soprattutto la mamma e la nonna: l'hair stylist è nella casa del Grande fratello VIP. L'argentina spesso coinvolge sia lei che il primogenito Santiago (figlio di Stefano De Martino) sui suoi social, dove sono dei piccoli divi. Anche Veronica Cozzani, la madre della showgirl argentina, è molto attiva online e ama mostrare i suoi due nipotini che ama alla follia.

Luna Marì in rosso

La nonna di Santiago e Luna Marì ama trascorrere il suo tempo coi nipotini. Essendo una donna anche molto attiva sui social, spesso condivide con fan e follower momenti di vita quotidiana in cui è assieme ai bambini al parco, in casa, in vacanza, sulle giostre. Luna Marì coi suoi abitini eleganti e da principessina è una piccola icona di stile: che abbia un futuro da modella davanti, proprio come la mamma?

L'ultimo look, a tema con San Valentino, è in total red. Il rosso, si sa, è il colore per antonomasia legato all'amore e alla passione. Nelle nuove immagini in cui la bimba è protagonista indossa proprio un abitino rosso, con calzamaglie e scarpe coordinate. Della stessa tonalità persino il fiocchetto tra i capelli biondi (nel tempo si sono molto schiariti). Il cappottino è in una delle fantasia invernali più gettonate quest'anno: il tartan. Ed è una stampa che la piccola ha anche già indossato in passato.

Spicca un dettaglio in particolare. La piccola ha attaccata all'abitino una spilla personalizzata a forma di luna, un chiarissimo richiamo al suo nome, che è stato scelto non a caso. Luna fa riferimento alla dea della luce e della brillantezza, ma soprattutto era il preferito di Santiago, mentre Maria è il primo nome di Belén.