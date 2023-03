Ludovica Valli, la passeggiata con Otto e Anastasia è coi cappottini teddy coordinati Per la passeggiata domenicale, Ludovica Valli ha scelto un look “orsacchiotto”. Outfit matchy matchy coi teddy colorati per lei e i figli, Anastasia e Otto.

A cura di Giusy Dente

Ludovica Valli si sta godendo la seconda maternità. L'influencer, diventata famosa per il grande pubblico grazie all'esperienza di tronista a Uomini e Donne, è legata al manager Gianmaria Di Gregorio. Sono diventati genitori per la prima volta l'8 marzo 2021, quando è nata Anastasia. Poi il mese scorso ha dato alla luce il suo secondogenito, Otto Edoardo. I tre si sono concessi una passeggiata all'aria aperta con look matchy matchy.

Ludovica Valli mamma bis

Il 9 febbraio Ludovica Valli ha annunciato sui social la nascita del suo secondo bambino, Otto Edoardo. Lo ha presentato a fan e follower, mostrandone subito una tenera foto, uno scatto in bianco e nero. L'influencer, attivissima sui social, in questi mesi ha costantemente aggiornato fan e follower sul procedere della gravidanza, un periodo per lei magico, accolto con grande gioia ed entusiasmo.

"Il nostro secondo miracolo" lo ha definito, felicissima di dare un fratellino ad Anastasia. La quotidianità familiare è l'argomento principale che tratta sui social, dove si mostra spesso proprio assieme ai due bambini. Ha trascorso con loro un pomeriggio di relax e ha portato con sé i follower. Per la passeggiata domenicale assieme ad Anastasia e Otto, Ludovica Valli ha puntato su un look colorato.

Leggi anche Ludovica ed Eleonora Valli in rosa alle nozze di Beatrice: rischiano di cadere con gli abiti coordinati

Ludovica Valli veste coordinato coi suoi bimbi

La 26enne è una fan degli outfit matchy matchy: in diverse occasioni si è vestita come la piccola Anastasia. Erano vestite coordinate in color crema in occasione del primo compleanno della bimba. Total white per entrambe, invece, nel giorno del Battesimo. Stavolta l'influencer ha optato per un abbigliamento comodo, con dei leggings a fantasia maculata. Ha sfoggiato un caldo teddy rosa, il capo "peloso" del momento. Uguale al suo quello della piccola Anastasia e tutina peluche marrone anche per il piccolo di casa, trasformato in un piccolo orsacchiotto con tanto di orecchie sulla testa.