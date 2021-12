Ludovica Valli, il battesimo in bianco della piccola Anastasia: mamma e figlia vestono coordinate Anastasia, la figlia di Ludovica Valli e Gianmaria De Gregorio, è stata battezzata lo scorso weekend e per lei è stata organizzata una spettacolare festa a Milano. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni del pubblico? Mamma e figlia si sono vestite in coordinato in total white.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato particolarmente emozionante per l'influencer Ludovica Valli: insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio ha organizzato uno spettacolare battesimo per la figlia Anastasia, la piccola nata lo scorso marzo. Dopo una tradizionale cerimonia religiosa in chiesa, i festeggiamenti sono continuati al The Dome di Milano, location decorata e personalizzata con maxi soldatini in total pink, palloncini, palline glitterate, torte deliziose e festoni che riproducono il nome della bimba. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei fan? La neonata ha sfoggiato un completo in pieno stile Royal Baby coordinato a quello della mamma.

Ludovica Valli veste griffata al battesimo della figlia

Per una giornata speciale come il battesimo della figlia Ludovica Valli ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è vestita di bianco come la bimba ma la cosa particolare è che ha scelto dei capi iper griffati. L'abito lungo è firmato Jacquemus, è un modello con le maniche lunghe, una maxi scollatura sulla schiena e dei tagli cut-out sui fianchi che hanno rivelato la silhouette snella e scolpita. Lo ha abbinato a un paio di décolleté a rete di Bottega Veneta e a un maxi cappotto in tinta di Wanan Luxury. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre, in fatto di make-up, ha scelto un trucco dai toni estremamente naturali.

Ludovica Valli in Jacquemus

La piccola Anastasia come una Royal Baby

La vera star della giornata è stata la piccola Anastasia, apparsa elegantissima e glamour proprio come la mamma. Ludovica ha fatto realizzare e personalizzare gli abitini sfoggiati al battesimo dal brand Mia Bimbi, per la precisione ha scelto per lei due diversi look. Il primo è in pieno stile Royal Baby, è infatti contraddistinto da una tunica maxi in seta bianca con dei dettagli in pizzo e una cuffietta coordinata con le ruches intorno al viso. Il secondo è molto più sbarazzino: ha una cullotte color tabacco, un cardigan panna col colletto Peter Pan e una coroncina di fiori freschi. Insomma, Anastasia non ha neppure un anno ma sembra già avere tutte le carte in regola per diventare un'icona fashion come mamma Ludovica.