Ludovica Valli festeggia il primo compleanno di Anastasia: mamma e figlia vestono coordinato Per festeggiare il compleanno della sua primogenita, Ludovica Valli ha scattato delle foto speciali con la piccola Anastasia: mamma e figlia vestono coordinato.

Ludovica Valli ha festeggiato il primo compleanno di sua figlia Anastasia. L'influencer, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta l'8 marzo 2021. Un'esplosione di gioia per lei e il compagno, il manager Gianmaria Di Gregorio. La coppia convive a Milano e presto potrebbe convolare a nozze.

Il primo compleanno di Anastasia

Pochi giorni dopo il 25esimo compleanno (il 2 marzo), Ludovica Valli ha festeggiato anche il compleanno della sua primogenita Anastasia, venuta al mondo l'8 marzo 2021. Per l'occasione, mamma e figlia si sono rese protagoniste di un servizio fotografico speciale, in una giornata in cui si è preferito non organizzare nulla di eccessivamente sfarzoso. "Non abbiamo fatto fondamentalmente niente, ma nella sua semplicità è stato bellissimo, unico come un anno fa" ha detto nelle Instagram Stories l'influencer.

Oltre a ricordare l'emozione di quel momento emozionante e indimenticabile, ha ringraziando le sue follower per l'affetto di cui l'hanno circondata sempre. Con loro ha voluto anche condividere alcuni scatti, realizzati per avere un ricordo speciale della giornata. Anastasia è stata fortemente voluta dai suoi genitori, come ha scritto su Instagram l'influencer, che si è detta grata per il regalo che la vita le ha fatto un anno fa, quando la bambina è arrivata a sconvolgerle in positivo l'esistenza.

Nelle foto la piccola indossa un tutù color crema e ha un fiocchetto tra i capelli. Stesso colore per l'abito della mamma: morbido, lungo fino ai piedi, con le spalle scoperte e le maniche lunghe ampie. Tutt'intorno dei fiori e, immancabile, una torta di compleanno gigante, che ha catturato l'interesse soprattutto della piccola: Anastasia si è divertita a prenderla a morsi e a staccarne pezzi, sporcandosi di panna e raccogliendone tutte le briciole!