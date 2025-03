video suggerito

Le Crocs diventano golose: quanto costa l'edizione limitata con le caramelle gommose Le scarpe si fanno sempre più eccentriche: tacchi scultura, materiali nuovi, collaborazioni inaspettate. Come quella tra Crocs e Haribo.

A cura di Giusy Dente

Le Crocs le abbiamo viste davvero di tutti i colori e forme, persino in versione stivaletto (indossata da Leone Ferragni). Il brand più volte si è avvalso della collaborazione con altri marchi, per portare novità inedite sul mercato. Queste calzature sono nel tempo diventate un must, imponendosi come accessorio immancabile nel guardaroba delle celebrities: le ciabatte di gomma iconiche sono amate da Michelle Hunziker, ma ne è fan anche Fedez. Le abbiamo viste durante il Festival di Sanremo portate all'Ariston dai Colla Zio, sono entrate a Buckingham Palace ai piedi di David Hockney e persino sul red carpet degli Oscar grazie a Questlove, andando contro ogni tradizionale dress code da serata di gala. Adesso, i fan potranno acquistare la limited edition "caramellosa".

Quanto costa la collezione Haribo x Crocs

Usate prima come ciabatte in casa, poi dai medici nelle corsie degli ospedali, infine al posto delle infradito in spiaggia: nessuno si sarebbe aspettato che le Crocs sarebbero diventate un accessorio di tendenza! E invece, complice la pandemia e la scoperta del bisogno di comodità anche fuori dai contesti "quotidiani", queste calzature hanno conosciuto un vero e proprio boom di vendite. Le abbiamo viste ai piedi delle celebrities, persino alle serate di gala, si sono susseguite collaborazioni e collezioni in edizione limitata: ma così gustose, le Crocs non le avevamo mai viste.

C'è stata la capsule ispirata alle protagoniste di Ragazze a Beverly Hills realizzata in collaborazione con Zappos e poi quella tutta rosa in omaggio a Barbie. Ci sono state partnership speciali firmate con Disney e Balenciaga. Adesso, invece, è disponibile per l'acquisto la linea realizzata insieme a un nome che non appartiene al mondo fashion: è infatti il noto produttore di caramelle gommose Haribo. Gli Haribo Classic Clogs sono stati messi in vendita l'11 marzo sia in taglie per adulti che per bambini. È un'edizione limitata, dunque sarà disponibile solo per un breve periodo e non tornerà di nuovo sul mercato.

Attualmente, sul sito ufficiale, alcune misure risultano già sold out. Il modello è esattamente allineato alle aspettative: coloratissimo e semitrasparente, con gli iconici orsetti gommosi leggermente in rilievo nel design laterale. C'è la possibilità di decorarle con i Jibbitz, i charms per personalizzare il proprio paio di scarpe: si può scegliere tra gli orsetti o una riproduzione in miniatura del loro celebre sacchetto. Per Haribo non è la prima incursione nel mondo fashion: c'è già stata la collezione firmata nell'estate 2022 con OVS, composta da T-shirt e set da jogging, decorati coi celebri orsetti.