Leone in tuta e scarpe sgargianti: è trendy con gli stivaletti di gomma Crocs Come papà Fedez, anche Leone ama le calzature originali. In queste uggiose e piovose giornate milanesi, ha indossato dei vivaci stivaletti di gomma.

A cura di Giusy Dente

Si respira un clima nuovo, in casa Ferragnez. Finalmente Fedez ha fatto ritorno dalla sua famiglia, dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale. Il rapper ha scoperto di avere un raro tumore endocrino al pancreas che ha richiesto il ricovero e un intervento chirurgico. Il tutto si è svolto presso il San Raffaele di Milano, dove Chiara Ferragni si è recata quotidianamente a fargli visita. Al suo rientro a casa Fedez ha trovato ad accoglierlo i due figli, Vittoria e Leone, che in questo periodo di lontananza aveva potuto vedere solo in videochiamata. I bambini hanno sentito molto la mancanza del loro papà. Il loro bentornato è stato dato con dei palloncini colorati a forma di cuore. Ora che si sono riuniti, i quattro stanno trascorrendo più tempo possibile insieme.

I Ferragnez finalmente insieme

I giorni di permanenza in ospedale di Fedez sono stati vissuti ovviamente con apprensione da tutta la famiglia. Leone e Vittoria hanno trascorso molto tempo con le zie e la nonna, che hanno cercato di intrattenerli e dare loro quanta più serenità e amore possibile, visto il delicato momento. Il peggio è passato, il rapper è tornato a casa e la famiglia si è riunita. Sia lui che sua moglie hanno condiviso sui social alcuni attimi di quotidianità: Fedez alle prese con la pappa di Vittoria, i giochi con Leone. Insomma, tutti e quattro si stanno riappropriando della loro normalità.

Il dettaglio nel look di Leone

Nelle foto condivise sa Chiara Ferragni si intravede un dettaglio sgargiante nel look del primogenito. Il bambino è amatissimo dai follower dell'influencer e come sua sorella minore ha diversi capi di tendenza nel suo guardaroba. Potrebbe aver ereditato dal papà la passione per le scarpe. Fedez ne ha una nutrita collezione di cui va particolarmente fiero: possiede oltre 100 paia di sneakers, tra cui le tanto discusse Satan Shoes che sono state poi ritirate dal commercio diventando una vera e propria rarità.

in foto: Rain Boot K

Sin da piccolo Leone non è stato da meno, con scarpe griffate di ogni tipo: mocassini di Versace, Nike Air, doposcì Moonboot, mini infradito Hawaianas, sneakers logate di Fendi. Stavolta non sono passati inosservati i suoi stivaletti da pioggia. Si tratta dei Rain Boot K nella colorazione gialla. Sono stivaletti da pioggia impermeabili firmati Crocs, il brand famosissimo soprattutto per le sue ciabatte di gomma diventate un vero e proprio must have. Un tempo facevano pensare immediatamente all'ambiente ospedaliero, perché calzate da medici e infermieri, mentre oggi le sfoggiano sempre più spesso anche le celebrities in ogni occasione.

I Rain Boot K di Leone sono stivaletti senza cuciture e con logo catarifrangente sul tacco. Sul sito ufficiale costano 29,90 euro. Sono perfetti per affrontare con colore e vivacità le giornate uggiose di pioggia: a prova di salti nelle pozzanghere!