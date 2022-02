Le Crocs che ci fanno diventare “Ragazze a Beverly Hills”: la nuova capsule è anni Novanta La capsule ZapposxCrocs Clueless comprende quattro modelli che hanno il nome delle protagoniste di Clueless: Cher, Dionne, Amber e Tai.

A cura di Beatrice Manca

via Instagram @Crocs

Ormai non ci sono più dubbi: le Crocs sono tornate di moda e sono qui per restare. Gli zoccoli di gomma considerati la kryptonite della moda hanno conquistato celebrità e influencer: l'ultimo a sfoggiarli, in ordine di tempo, è stato Sangiovanni che ha indossato un modello total white. Il brand ha lanciato alcune collaborazioni iconiche, come l'originale modello con il tacco a spillo firmato firmato Balenciaga. Ma chi ha nostalgia degli anni Novanta amerà la linea ispirata al film cult Clueless, conosciuto in Italia come Ragazze a Beverly Hills: i quattro modelli copiano i look iconici delle protagoniste e hanno il loro nome.

la linea ZapposxCrocs Clueless

Le Crocs ispirate a Ragazze a Beverly Hills

Il successo di Crocs non si ferma più: il lockdown e la riscoperta della comodità hanno spinto le vendite e il marchio ha lanciato una nuova linea dopo l'altra. I modelli ispirati a Clueless sono stati realizzati insieme cavalcano la nostalgia anni Novanta ed è stata realizzata in collaborazione con Zappos, sito statunitense specializzato in scarpe e abbigliamento. La capsule ZapposxCrocs Clueless comprende quattro modelli che hanno il nome delle protagoniste: Cher, Dionne, Amber e Tai. Ogni modello è ispirato dallo stile del personaggio: il tartan giallo della minigonna di Cher, la fantasia leopardata di Dionne e il celeste chiaro dei look di Tai.

le Crocs ispirate a Clueless

I dettagli fanno la differenza: le spille da balia, le catenelle, le pin con i cellulari anni Novanta e con le battute cult, come As If! La capsule collection è un'edizione limitata e i modelli colorati sono perfetti per chi vuole tornare a sognare l'epoca d'oro dei teen drama tra diari segreti, lip gloss, brillantini e penne con il ponpon.