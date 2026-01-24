I mattoncini più famosi del mondo diventano scarpe: 150 euro per diventare un omino Lego

Tommy Cash indossa LEGO Brick Clog

Se pensiamo ai mattoncini Lego pensiamo a qualcosa di iconico nel mondo del gioco: tutti amano assemblarli, sia grandi che piccini. La parola stessa è un chiarissimo indizio della mission aziendale: è infatti l'unione delle due parole danesi LEg e GOdt, che insieme significano "Gioca bene". In questi decenni di storia il prodotto si è evoluto, è stato migliorato nei materiali, è stato modificato ispirandosi anche ai trend del momento, lasciando intatta l'essenza: l'idea della composizione di pezzetti differenti per forme e colori, capaci di dare vita a set più complessi.

L'azienda omonima ha messo in commercio tantissime varianti, da quelle più semplici per bambini a quelle da Guinness World Record. La fama globale del brand ha portato a un'estensione nella cultura di massa: sono nati videogiochi, parchi a tema, film, negozi dedicati. Oggi i suoi prodotti sono venduti in oltre 120 Paesi. Ci sono schiere di fan e collezionisti ovunque. E chissà cosa penseranno vedendo l'ultima collaborazione del marchio, quella assieme a Crocs.

Unendo le rispettive visioni e la loro creatività, Lego e Crocs hanno pensato a una calzatura oversize, la Brick Clog. È di colore rosso brillante e presenta una maxi suola simile a un mattoncino, con cinturino girevole sul tallone e quattro borchie logate. Sullo zoccolo, ovviamente, non poteva mancare persino un personaggio in miniatura, un omino Lego: la minifigure può a sua volta indossare quattro diverse paia formato LEGO. Il modello sarà disponibile per l’acquisto online a partire dal 16 febbraio. Il prezzo è di 149 dollari, quindi 126 euro. Per adesso è previsto solo in taglie per adulti.

Brick Clog

Sicuramente questa partnership ha dato vita a qualcosa di eccentrico e originalissimo. Le scarpe non passano certo inosservate e infatti hanno subito catturato l'attenzione qualche giorno fa ai piedi di Tommy Cash. Il cantante, noto per i suoi look assurdi, stravaganti e provocatori, le ha indossate a un evento della Paris Fashion Week, abbinandole a un completo black&white che sembrava a sua volta composto da tanti mattoncini Lego messi insieme. Si poteva ipotizzare che fosse uno scherzo, una creazione realizzata appositamente per lui e invece no: chiunque presto potrà imitarlo.

Questo modello prosegue la tanto discussa estetica cartoon delle anticonvenzionali Big Red Boot del collettivo Mschf, ossia gli stivaletti rossi bombati che sembravano usciti da un cartone animato, simili a quelli di Super Mario. Jimmy Choo, invece, ha riportato in auge Sailor Moon, con un modello di stivali ispirato a lei.

Lego e Crocs hanno pensato a una collaborazione pluriennale e sono previsti altri lanci nel corso di tutto il 2026, per stuzzicare la creatività e l'animo giocoso dei rispettivi fan di tutto il mondo. "Abbiamo davvero rotto gli schemi in un modo mai visto prima" ha affermato Carly Gomez, Chief Advertising and marketing Officer di Crocs. Gli appassionati non si faranno sfuggire la possibilità di possedere questo oggetto speciale, più da collezione che per correre a prendere l'autobus la mattina.