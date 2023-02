Gli stivali dei cartoni animati ora sono realtà: perché tutti parlano dei Big Red Boots Ai piedi delle star e già virali sui social: gli stivali rossi ispirati ai cartoons sono l’ultima provocazione del collettivo di artisti MSCHF.

"Se prendi a calci qualcuno con questi stivali, fa BOING!" con questa promessa il collettivo artistico MSCHF ha firmato l'accessorio virale del momento: i Big Red Boots, gli stivali in gomma ‘bombati' che sembrano usciti da un cartone animato. Dopo essere spuntati ai piedi di Rich The Kid, Diplo e Sarah Snyder e hanno letteralmente conquistato Instagram e TikTok, diventando l'ossessione fashion del momento. Ma da dove arrivano? E soprattutto: i videogiochi sono la nuova ispirazione del momento?

Chi ha inventato i Big Red Boots

I Big Red Boots – questo il nome ufficiale – sono stati lanciato dal gruppo di artisti newyorkesi MSCHF, già famoso per una serie di provocazioni d'autore. Sono stati loro, infatti a inventare le Jesus Sneaker e poi a rilanciare con le Satan Shoes, con una (presunta) goccia di sangue nella suola. Le loro opere – sempre sold out – raccontano le nostre ossessioni e i nostri feticci: l'anno scorso misero in vendita i sacchetti dei marchi di lusso vuoti per ‘fingersi ricchi'. Adesso rilanciano con i Big Red Boots, calzature rosse e ‘gommose' dalla forma tondeggiante che ricorda i disegni dei fumetti o dei videogiochi.

I Big Red Boots, foto dal sito MSCHF

Non a caso, il design degli stivaloni si ispira a quelli indossati da Astro Boy, ma in Italia sono diventati famosi come ‘gli stivali di Super Mario', che nella versione originale però sono marroni. I Boots sono in vendita sul sito americano per 350 dollari (poco più di 300 euro) ma, inutile dirlo, sono già sold out.

Sarah Snyder con gli stivali MSCHF

La passione della moda per il mondo dei fumetti

Sicuramente su una cosa gli artisti di MSCHF hanno ragione: la moda ha bisogno di leggerezza. Mai come ora si moltiplicano le collab dedicate agli idoli della nostra infanzia, da Sailor Moon alla Disney. Tra fiocchi, borse cuore, tendenze ispirate alle Barbie e peluche le passerelle ci riportano un po' sana spensieratezza: l'ultimo esempio, in ordine cronologico, sono le scarpe rana di JW Anderson. Contraddizioni del mondo della moda: videogiochi e fumetti, un tempo riservati ai nerd, ora sono la tendenza più cool!