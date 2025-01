video suggerito

Quest’inverno ci si trasforma in Sailor Moon: quanto costano gli stivali ispirati alla serie animata Ricordate la divisa alla marinara di Sailor Moon e delle guerriere Sailor? Un noto brand ha realizzato un paio di stivali ispirato al cartoon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Sailor Pluto Boot 95, Jimmy Choo

"Sono la paladina della legge, una combattente che veste alla marinara. Sono Sailor Moon e sono qui per puniti in nome della Luna!": questa frase rimbomba ancora nelle orecchi di chi è cresciuto guardando sul piccolo schermo le avventure di Sailor Moon, in onda quando si tornava a casa dopo la scuola. E la popolarissima serie animata, rimasta nei cuori di un'intera generazione, ha ispirato persino un famoso brand, che ha dedicato un paio di stivali a uno dei personaggi.

Quanto costano gli stivali da guerriera Sailor

Nato come manga, Sailor Moon ha poi avuto un grande successo in ogni parte del mondo come serie animata, Italia compresa. Qui è andata in onda dal 1995 in poi su Mediaset e ancora oggi viene spesso riproposta in replica. Il film è anche sbarcato su Netflix di recente, a conferma di un successo che non accenna a placarsi col passare degli anni. Quelli che erano bambini nei Novanta oggi sono adulti, ma quei personaggi e quelle ambientazioni sono rimaste nei loro cuori. Come dimenticare la buffa e sbadata Bunny, le sue avventure magiche con le guerriere Sailor, le loro trasformazioni, le lotte tra bene e male?

Stivali Jimmy Choo

Le protagoniste nei loro panni da eroine incaricate di far trionfare le forze del bene vestivano alla marinara: da qui il titolo del cartoon. La loro divisa era una rielaborazione della divisa scolastica femminile obbligatoria in molte scuole giapponesi, con la gonnellina, la camicetta, gli stivali. Proprio gli stivali sono entrati a far parte della collezione calzature di Jimmy Choo. Non è un riferimento campato in aria o una somiglianza casuale, visto che il modello si chiama proprio Sailor Pluto 95.

Stivali Jimmy Choo

È una somiglianza dichiarata dunque, visto che nella descrizione si legge proprio che è: "uno stivale con tacco di grande effetto che ricorda gli stivali di Sailor Pluto, amica di Chibiusa, reincarnatasi nel presente per portare a termine la sua missione. Lo stivale Pluto è realizzato in pelle di vitello e presenta un tacco svasato. Questo modello aderente è completato da un fiocco di velluto e da un cuore di cristallo, un motivo che ricorda l'unione tra le guerriere Sailor". La guerriera che dà il nome allo stivale è quindi, nello specifico, Sailor Pluto, la Custode delle Porte del Tempo. Ma l'uniforme da guerriera Sailor è per tutte uguale nella serie animata, varia di poco soltanto nei colori. Il modello del brand è andato a ruba, visto che sul sito ufficiale restano pochissime disponibilità. Il prezzo è di 1995 euro.