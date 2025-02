video suggerito

Il primo look di Rose Villain a Sanremo 2025: hot pants e stivali dorati per l’arrivo al Festival Rose Villain è arrivata a Sanremo. Per il primo party in riviera, la cantante ha sfoggiato un outfit dallo stile marinaro che ricordava molto il personaggio di Sailor Moon: che sia un’anticipazione dei look scelti per l’Ariston? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain

Rose Villain è arrivata a Sanremo. I giorni che hanno preceduto l'inizio del Festival sono stati piuttosto movimentati per Rosa Luini: la rapper ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni riguardanti Giorgia Meloni: "Sono femminista e Meloni non è il mio modello", ha dichiarato in una recente intervista che non ha mancato di attirare su di lei critiche. La cantante di Fuorilegge ha partecipato a uno dei party che si sono tenuti domenica 9 febbraio in riviera, sfoggiando il suo primo look sanremese. Nei giorni scorsi Fanpage.it ha anticipato che Rose Villain vestirà Fendi per le cinque serate all'Ariston: a differenza dello scorso anno, quando aveva sfoggiato diversi brand tra cui Marni e Balenciaga, quest'anno la cantante e la sua stylist Celia Arias si affideranno a un unico brand. Per la prima festa sanremese, Rose Villain punta tutto sullo stile navy, amatissimo dalla Gen Z.

Il look marinaro di Rose Villain

Rose Villain non ha mai fatto mistero della sua passione per la cultura giapponese, soprattutto per i manga e le figure di samurai. Per la prima serata in riviera sfoggia un look dallo stile navy che rievoca anche i vestiti indossati dalle protagoniste di Sailor Moon, manga molto amato dalla cantante. Lo stile marinaro scelto da Rose Villain sembra imporsi come uno dei più amati sia dalla Gen Z che dalle altre generazioni più adulte. Secondo i Pinterest Predicts 2025, il report del sito web che anticipa i trend annuali in fatto di stili, quest'anno vedremo il ritorno dei sailor pants e di tutti gli altri accessori e abiti che si rifanno allo stile marinaro.

Rose Villain in Tommy Hilfiger vintage

Il crop top bianco con dettagli a righe blu e oro è un perfetto esempio di capo dallo stile navy. I colori di questo trend, infatti, sono il blu navy, il bianco, il rosso e il giallo. Il completo è firmato Tommy Hilfiger e prevede un paio di culotte a vita alta con righe giallo oro. La palette dorata, poi, è ripresa dagli stivali cuissardes a punta color giallo ocra che danno un twist più audace allo stile navy.

Leggi anche Noemi arriva a Sanremo: il primo look è con top a fascia e trench in vernice

Rose Villain con stivali Paris Texas e completo Tommy Hilfiger

Anche i gioielli sono super ricercati. I pendenti oro con una perla a goccia e un cristallo sul lobo provengono dal catalogo di 4Element, un brand londinese che presenta una serie di creazioni di Alta Gioielleria delle grandi Maison da affittare per eventi speciali.

Rose Villain a Sanremo