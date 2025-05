Quella volta che Tommy Cash si è vestito da tavola imbandita: i look più assurdi fino all’Eurovision

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tommy Cash, Doublet Spring/Summer 2024

È arrivato il grande momento: la finale che eleggerà il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2025. Alcuni nomi sono stati davvero chiacchieratissimi in Italia, alcuni ancora prima che la gara canora avesse inizio. Ovviamente tra i grandi protagonisti c'è Lucio Corsi, che rappresenta il Paese nella competizione: tutti facciamo il tifo per lui! Si è molto parlato dell'artista israeliana, fischiata durante l'esibizione. E grande attenzione ha suscitato l'artista che gareggia per l'Estonia Tommy Cash.

Tommy Cash tra moda e musica

Tommy Cash ha conquistato l'accesso alla finale dopo la performance nella prima semifinale del 13 maggio. Porta un brano con riferimenti all'Italia. La sua Espresso macchiato gioca proprio su tutti gli stereotipi tipici dell'italianità e ovviamente il testo ha generato un po' di indignazione. Il Codacons ha addirittura chiesto che il brano venisse escluso dal Contest. Il rapper è sicuramente un personaggio che sa come far parlare di sé, come attirare le attenzioni. Lo dimostrano le scelte di stile fatte alle sfilate di moda. La sua vita, infatti, non ruota solo attorno alla musica.

Tommy Cash, Doublet Spring/Summer 2024

Il rapper estone non è solo considerato uno degli artisti più eccentrici dell’Europa orientale. È il re degli eventi fashion, proprio grazie ai suoi look sempre esuberanti e sopra le righe (a dir poco). La sua ironia, la stessa che mette, nei testi delle canzoni, traspare anche nei look. Alle sfilate di moda, dove è ospite fisso, si è sempre parlato di lui. Evento dopo evento si è imposto con look uno più originale e unico dell'altro, alzando sempre un po' di più l'asticella della provocazione. Ha dimostrato di saper giocare con la moda, di saperla sfruttare a proprio vantaggio, distinguendosi da chiunque.

Rick Owens, Diesel Spring/Summer 2024

Alcuni outfit più di altri sono risultati chiacchieratissimi e hanno fatto il giro del mondo. Indimenticabile la trovata del 2024 alla sfilata Primavera/Estate di Doublet. Trasformarsi in una tavola apparecchiata è stata un'idea geniale: corpo seminascosto e testa bene in vista circondata da posate, piatte e bicchieri. Ancora prima è stata la volta del look virale da addormentato: in prima fila allo show di Glenn Martens era letteralmente in pigiama, con tanto di piumone addosso, babbucce ai piedi, cuscino dietro la testa e letto attaccato dietro alla schiena.

Tommy Cash, Rick Owens Spring/Summer 2024

Da Rick Owens a settembre 2023 ha puntato su un look che fungesse da denuncia sociale: si è trasformato per l'occasione in un senzatetto, appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Fece scalpore vederlo nel front row scalzo, coi capelli in disordine, i vestiti sporchi e persino con un carrello di spazzatura al seguito. Per la stessa Maison si è anche vestito come il mimo francese Marcel Marceau, durante la Fashion Week parigina.

Tommy Cash, Diesel Fall 2023

Il rapper è molto legato allo stilista, c'è una sorta di sodalizio artistico che li ha portati a collaborare spesso. Insieme hanno dato via a una mostra congiunta intitolata "The Pure and the Damned" (2019): una delle opere esposte era un barattolo contenente lo sperma di Cash. Infine per Diesel si è invece tramutato in una donna delle pulizie con secchio e straccio in mano ed ha fatto anche parte della campagnaPre-Fall 2023 della Maison. E che dire quando si è travestito da cugino Itt per Marine Serre. Insomma un vero trasformista camaleontico.

Tommy Cash, Marine Serre Spring 2024