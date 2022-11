Le Crocs arrivano a Buckingham Palace e piacciono anche a re Carlo III Una volta erano considerate la kryptonite dello stile, oggi conquistano passerelle, star e perfino i reali in inglese: c’è qualcuno che resiste alle Crocs?

A cura di Beatrice Manca

Anche l'ultimo tabù è caduto: le Crocs, le scarpe antimoda per eccellenza, hanno varcato i confini di Buckingham Palace. Una prima assoluta per il palazzo reale, abituato a lucide stringate e mocassini. La piccola rivoluzione di stile è merito del pittore 85enne David Hockney, invitato al primo pranzo dell'Ordine al Merito di ospitato da re Carlo III. Ma del resto gli zoccoli di gomma hanno perso da tempo la loro fama di "ugly shoes" da nascondere, conquistando star, passerelle di moda e ora anche i reali!

Re Carlo "approva" le Crocs

David Hockney ha fatto il suo ingresso a Palazzo vestito di tutto punto: completo a quadri, pochette, cravatta a scacchi e bastone da passeggio. Ai piedi, però ha scelto la comodità dei famosi zoccoli in gomma Crocs, scelti in una squillante tonalità giallo limone. Un vero vezzo da artista, tanto che Vogue li ha definiti: "Una macchia di colore in un mare di lucide stringate nere". Perfino re Carlo, icona di stile british che mai ha allentato il nodo alla cravatta, ha dovuto riconoscere che forse così male non sono: “Le tue galosce gialle! – ha detto all'artista – Un'ottima scelta".

David Hockney con le Crocs

La trasformazione delle Crocs da anti-moda a must have

Le Crocs, popolarissime all'inizio del nuovo millennio, sono state etichettate come la kryptonite dello stile. Tanto comode quanto sgraziate, hanno sostituito le ciabatte gli zoccoli nelle corsie degli ospedali, le infradito in spiaggia e infine hanno cominciato a fare capolino anche in strada. Nel modo della moda, però, il brutto ha una sua estetica: le Crocs hanno conquistato una collaborazione eccellente dopo l'altra, da Christopher Kane a Balenciaga. Ci ha pensato il lockdown a riportarle in auge e adesso nessuno sembra poterne più farne a meno, da Fedez a Justin Bieber.

Le Crocs gialle di David Hockney

Resisteva forse solo l'aristocrazia britannica, ed è capitolato anche il re. Chissà cosa avrebbe detto Elisabetta II di fronte alle ciabatte gialle: forse le avrebbe volentieri provate anche lei, almeno una volta, per passeggiare con i corgi in giardino…