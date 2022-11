Fedez esce in ciabatte di gomma: le sue nuove Crocs sono “da scheletro” Fedez esce spesso in ciabatte ma nelle ultime ore ha sfoggiato un modello davvero fuori dal comune. Si tratta delle classiche Crocs ma decorate con le ossa di uno scheletro.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez documenta ogni dettaglio della sua giornata sui social, dagli impegni lavorativi alle dolci serate in famiglia, fino ad arrivare ai look scelti per occasioni più o meno importanti. Quali sono i suoi accessori fashion preferiti? Le scarpe, soprattutto se griffate o prodotte in limited edition, tanto da essersi fatto costruire una scarpiera su misura con tanto di teche di vetro in cui conservarle tutte in un ordine quasi maniacale. Da qualche giorno a questa parte, però, ha lasciato le sneakers nell'armadio, preferendo delle più comode ciabatte. Le ultime sfoggiate sono decisamente diverse dal comune e il motivo è molto semplice: sono "da scheletro".

Fedez e la passione per le ciabatte

Le ultime scarpe mostrate con orgoglio da Fedez sui social erano state le sneakers dedicate ai supereroi Marvel ma nelle ultime ore è riuscito ancora una volta a sorprendere i fan con le sue calzature. Dopo aver accompagnato il figlio Leone alla lezione di tennis in ciabatte, pare averci preso gusto ed è uscito ancora una volta con le Crocs. Sarà perché non esiste una scelta più comoda di questa o perché sa che tornerà a casa dopo poco, ma la cosa certa è che ha puntato tutto sulla moda cozy. Certo, ha abbinato le pantofole a pantaloni classici e camicia, ma gli è bastato poco per "sdrammatizzare" un outfit all'apparenza super formale.

Fedez con le Crocs da scheletro

Le Crocs di Halloween indossate da Fedez

Fedez non ha scelto le Crocs tradizionali, ovvero quelle monocromatiche, ha puntato tutto su una limited edition che il brand ha realizzato in collaborazione con Pleasures in occasione di Halloween 2022. I classici zoccoli di gomma traforati sul collo del piede sono stati declinati in una versione "spaventosa", ovvero decorata con i piedi di uno scheletro. C0sì facendo, si è aggiunto un tocco tetro e dark all'accessorio iconico. Al momento le ciabatte non sono disponibili sul sito ufficiale del marchio, è possibile acquistarle solo di seconda mano sui siti di moda vintage. In quanti seguiranno l'esempio del rapper e cominceranno a uscire regolarmente in ciabatte?

