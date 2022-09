Le nuove sneakers di Fedez: quanto costano le scarpe ispirate ai supereroi della Marvel Fedez ha delle nuove sneakers e non ha potuto fare a meno di mostrarle sui social. Si tratta di sei modelli iconici e colorati ispirati agli eroi della Marvel: ecco quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez non ha mai nascosto di avere la passione per le sneakers, nella camera armadio della sua casa milanese ha creato un'apposita maxi scarpiera in cui conserva tutte le calzature a cui è più legato, da quelle iconiche alle ciabatte, fino ad arrivare ai modelli da ginnastica griffati e alle limited edition super preziose che addirittura ha messo sotto teca. Non sorprende, dunque, che mostri con orgoglio ogni nuovo arrivo sui social. È proprio quanto successo nelle ultime ore quando ha ricevuto in regalo sei nuove paia di sneakers di un'esclusiva collezione ispirata agli eroi della Marvel: ecco quanto valgono.

Le sneakers dedicate agli eroi Marvel

Un regalo capace di rendere davvero felice Fedez? Delle sneakers iconiche ma in edizione limitata. Il brand Hype Clothinga lo sa bene ed è per questo che ha inviato al rapper tutti i modelli di una esclusiva collezione ispirata agli eroi della Marvel. Si tratta delle classiche Bape Sta firmate A Bahing Ape che sono state modificate e proposte in versioni inedite e super variopinte. I colori naturalmente non sono stati scelti a caso ma fanno riferimento alle tinte iconiche delle armature e delle "uniformi" dei supereroi, da Iron Man a Captan America, fino ad arrivare a Black Widow.

Fedez mostra le nuove sneakers

Quanto costano le nuove sneakers di Fedez

Quanto costano le sneakers Marvel di Fedez? Hanno tutte prezzi differenti: si parte dai 488 euro per il modello di Captain America sui toni dell'azzurro e rosso, si passa ai 490 euro per quelle gialle di Thor e ai 510 euro per la variante col nero ispirata a Black Widow. Le scarpe di Rocket Raccoon con la stella celeste su fondo black&whte costano 519, mentre le più preziose sono quelle di Hulk e di Iron Man, che costano rispettivamente 534 e 543 euro. Insomma, in totale le sneakers di Fedez valgono oltre 3mila euro, anche se, essendo un regalo del brand, probabilmente lui non ha pagato neppure un euro per averle. In quanti sognano di possederle nel proprio armadio?