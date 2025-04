video suggerito

Ilary Blasi col coordinato, must have di stagione: è pronta per il debutto a The Couple Ilary Blasi è tornata nel salotto di Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, per parlare del suo nuovo progetto televisivo: la conduzione di The Couple. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi

Per Ilary Blasi sta per cominciare una nuova avventura televisiva: stasera debutta su Canale 5 con The Couple, un reality che promette scintille. Nel cast anche Jasmine Carrisi, Manila Nazzaro, Antonino Spinalbese. I due opinionisti saranno invece Luca Tommassini e Francesca Barra. La conduttrice è stata ospite dell'amica di sempre Silvia Toffanin, proprio per parlare di questo progetto televisivo in prima serata. Ma c'è stato spazio anche per parlare d'amore (e per una benevola frecciatina!).

Il look di Ilary Blasi a Verissimo

Nei momenti importanti, la conduttrice sa sempre dove andare: nel salotto di Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin! È un'ospite fissa. Così è stato prima de L'Isola dei Famosi, così è stato nel momento di crisi con Francesco Totti, quando ha smentito le voci sui tradimenti del calciatore e sull'imminente fine del matrimonio (anche se poi le cose sono andate diversamente). Ora Ilary Blasi è tornata nello studio di Verissimo per presentare il nuovo progetto che la vede protagonista, il reality The Couple, di cui è conduttrice. È parsa entusiasta di rimettersi in gioco:

Dico sempre che non mi ricordo mai come si fa, poi vado, sono molto felice di rimettermi in gioco, affrontare questa avventura. Essendo un reality game c’è anche il gioco, io amo giocare, sono rosicona io, la parola perdere non esiste nel mio vocabolario. Sono otto coppie, si Devon conoscere, devono essere affiatati, uniti, credo sia questo il focus per arrivare fino alla fine per poi vincere questo montepremi mai visto prima, un milione di euro, loro vinceranno delle chiavi che apriranno la cassaforte con il milione.

Per l'occasione ha scelto un look formale, ma non troppo rigoroso: è un completo grigio, un coordinato composto da camicia con cintura in vita e pantaloni leggermente svasati. Ha aggiunto un paio di décolleté col tacco abbinate. Immancabile la pila di bracciali al polso, tra cui spiccano quelli black&white di Hermès.

Il set coordinato è il trend da seguire in primavera

I coordinati sono un must have di stagione, pratici e versatili, amatissimi dalle celeb (ne è grande fan Elisabetta Gregoraci). non c'è bisogno nemmeno di applicarsi per fare un abbinamento, perché l'abbinamento c'è già! La parte superiore è abbinata a quella inferiore per colore o fantasia, ma ci sono tantissime possibilità: gonna e crop top, camicia oversize e pantaloni, T-shirt e shorts.

Lo stile di Ilary Blasi

Tutti ricordiamo gli scintillanti look da diva di Ilary Blasi ai tempi de L'Isola dei Famosi, nel 2022. Sembra una vita fa: ne sono cambiate di cose, da allora! La conduttrice ha posto fine al matrimonio con Francesco Totti e ora è felice accanto a un altro uomo, Bastian Muller, una relazione che prosegue a gonfie vele da un paio di anni. Già nel 2023, infatti, gli outfit di Ilary Blasi all'Isola erano stati diversi, più miminal, all'insegna del black&white: senza eccessi, senza lustrini. Una vera e propria rivoluzione di stile, proprio per dare un taglio netto col passato, anche dal punto di vista dell'immagine. L'abbiamo vista poi la scorsa estate sul palco di Battiti Live e la ritroviamo ora al timone di The Couple. Con cosa stupirà il pubblico?