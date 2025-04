Silvia Toffanin e la frecciata scherzosa a Ilary Blasi: “Ora non sono più io la tua migliore amica”

video suggerito

Ilary Blasi è pronta a condurre The Couple, il nuovo reality di Canale 5, come racconta a Verissimo. Silvia Toffanin, quindi, la stuzzica ruotando attorno al tema della coppia e lancia anche una frecciatina scherzosa.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 6 aprile è stata Ilary Blasi, arrivata nel salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo programma tv, ovvero The Couple, su Canale 5 da lunedì 7 aprile. Tra le due conduttrici c'è un'amicizia ventennale e, infatti, non sono mancate frecciatine scherzose.

L'avventura di The Couple

Una nuova avventura tv per Ilary Blasi, che dopo l'Isola dei Famosi torna alla conduzione di un reality. Si tratta, però, di un nuovo programma, di cui la conduttrice parla anche in maniera divertita:

Dico sempre che non mi ricordo mai come si fa, poi vado, sono molto felice di rimettermi in gioco, affrontare questa avventura. Essendo un reality game c’è anche il gioco, io amo giocare, sono rosicona io, la parola perdere non esiste nel mio vocabolario. Sono otto coppie, si Devon conoscere, devono essere affiatati, uniti, credo sia questo il focus per arrivare fino alla fine per poi vincere questo montepremi mai visto prima, un milione di euro, loro vinceranno delle chiavi che apriranno la cassaforte con il milione.

Parlando del suo modo di fare tv, ripercorrendo i vari momenti della sua carriera, Blasi rivendica il suo essere leggera: "Una parte di me che rimane Ilaty bambina, spensierata, mi piace conservare quella parte leggera. Quella che sono nella vita lo porto in televisione, non riesco a scindere le due cose. Non mi sono pentita ancora di niente, ma c’è tempo".

La frecciatina di Silvia Toffanin, l'amicizia con Michelle Hunziker

Silvia Toffanin, quindi, partendo sempre da The Couple, gioca con il concetto di coppia e chiede all'amica come sia in amicizia e Blasi, di tutta risposta: "Sono leale, ma poi come sono me lo dovresti dire te" e Toffanin ribatte: "Sei dolce, dopo vent'anni, scavando come si fa con la sabbia quando trovi l'acqua, sono riuscita ad avere un po' di dolcezza". Scherzando, poi, lancia una frecciatina: "Ma adesso non sono più la tua migliore amica, ora c'è Michelle Hunziker" dice lanciando un video messaggio della presentatrice, commentato scherzosamente da Ilary Blasi: "Non avrei scelto né te, né lei per The Couple, siete due schiappe".

Ilary Blasi in amore e sul lavoro

Restando in tema di coppie, invece, la conduttrice parla dei legami costruiti sul lavoro, avendo avuto negli anni vari partner lavorativi:

Cerco di instaurare subito un rapporto di amicizia, quando c’è confidenza si lavora meglio, poi sono sintonie che possono scattare o no. Sono abbastanza morbida, è difficile non andare d’accordo con me. Tendenzialmente mi trovo bene con tutti. Non sono una litigiosa, ma se ti devo dire una cosa te la dico.

E in amore, invece, parlando della sua storia con Bastian Muller: "Posso essere una rompicoglioni, però tendenzialmente no, mi impunto su delle cose, martello. Molto bilanciata, mi rende molto felice, sto bene, mi sento sicura".