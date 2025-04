The Couple, svelati i nomi dei due opinionisti: chi sono e come funziona il gioco condotto da Ilary Blasi

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Lunedì 7 aprile su Canale 5 debutta The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. Dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, che davano Simona Izzo a un passo dalla firma, gli opinionisti sono stati ufficializzati e saranno Francesca Barra e Luca Tommassini. Il gioco metterà alla prova 8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, che dovranno dimostrare le loro abilità mentali e fisiche. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro.

Come funziona The Couple

Ogni settimana, i partecipanti affronteranno prove in diretta durante il prime time e sfide registrate in esterna durante la settimana, testando la loro capacità di collaborare. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto, che potrà essere effettuato solo tramite sms. Ma, alla fine, a fare la differenza sarà un colpo di fortuna, visto che che nel corso delle settimane, al termine di ogni prova, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il milione di euro. L’obiettivo sarà arrivare in finale con il maggior numero di chiavi, per aumentare le probabilità di avere proprio quella giusta. Un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata con gli avversari, ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere.

I concorrenti ufficiali svelati

La prima coppia ufficiale è composta dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e da suo marito Stefano Oradei. Seguono poi due coppie tutte al femminile: le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli che dopo tanto tempo tornano a mettersi in gioco insieme e Irma e Lucia Testa, sorelle con la passione del pugilato. Tra i concorrenti, anche Jasmine Carrisi con l’ex fidanzato e attuale migliore amico Pierangelo Greco. Infine, prenderà parte al gioco anche Antonino Spinalbese, che torna in televisione dopo l’esperienza al Grande Fratello nel 2022/2023.