Mediaset corre ai ripari dopo il caso GF, il piano per contenere le fanbase tossiche: "Si voterà solo tramite sms" Dopo il caso del Grande Fratello, si è scoperto che le fanbase di alcuni concorrenti avrebbero manipolato il televoto utilizzando account e-mail presenti nel dark web, Mediaset corre ai ripari. Per The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi in partenza lunedì 7 aprile, si voterà solo tramite sms.

A cura di Sara Leombruno

Dopo il caso del Grande Fratello, si è scoperto che le fanbase di alcuni concorrenti avrebbero manipolato il televoto utilizzando account e-mail presenti nel dark web, Mediaset corre ai ripari. Per The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi in partenza lunedì 7 aprile, si voterà solo tramite sms. A riportarlo è Davide Maggio.

Come si voterà in The Couple

Stando al regolamento pubblicato sul sito ufficiale del programma, ciascun utente avrà a disposizione solo un voto per utenza. Basterà mandare un sms al numero 477.000.4, tenendo conto dei quesiti che verranno man mano proposti nel corso del gioco: da ‘Chi vuoi eliminare? a ‘Vota il tuo preferito’, passando per ‘Chi vuoi che entri?’, ‘Chi vuoi che vinca?’. Il televoto costerà circa 0,16 euro (IVA inclusa) e sarà raggiungibile dagli operatori TIM, Vodafone, WIND3, Poste Mobile, Iliad, COOP, HO, Kena e Very Mobile.

Per le eliminazioni, non solo il televoto

Il regolamento di The Couple stabilisce che alcune eliminazioni possono avvenire anche tramite il voto diretto dei concorrenti. Durante il programma, inoltre, alcune votazioni inizieranno durante un episodio e si concluderanno nel successivo, mentre altre si svolgeranno esclusivamente nel corso della puntata serale. Inoltre, alcune sessioni potrebbero essere lanciate e/o chiuse durante le strisce quotidiane del programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:30 su Canale 5. In questo modo, ci saranno televoti rapidi pensati per appassionare gli spettatori più entusiasti.

In ogni votazione, gli spettatori potranno scegliere tra i concorrenti in gara, indicando, a seconda delle istruzioni, la coppia o il codice prescelto oppure optando per un "sì" o "no". In caso di parità, la produzione avrà la facoltà di decidere come procedere per determinare il risultato finale, ad esempio aprendo una nuova sessione di voto, rinviando alla puntata successiva o sottoponendo le coppie a ulteriori prove.