Il GF nel mirino di Striscia la Notizia: “Televoto manipolato dai fandom, rubano email nel dark web” A Striscia la notizia, Valerio Staffelli torna a occuparsi dei gruppi fandom che sostengono alcuni concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra le voci a supporto dell’indagine quella di Giulia, attiva in un fandom a supporto di Tommaso Franchi, e Marco Dianda, esperto di dinamiche web e televisive. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver indagato sui voti pilotati al Grande Fratello attraverso la testimonianza di un audio della madre di Lorenzo Spolverato, questa sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli torna a occuparsi dei gruppi fandom che sostengono alcuni concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra le voci a supporto dell'indagine, quella di Giulia, attiva in un fandom a supporto di Tommaso Franchi, e Marco Dianda, esperto di dinamiche web e televisive.

Le raccolte fondi per aerei mai decollati

La testimonianza di Giulia, attiva in un fandom che supportava Tommaso Franchi, rivela che nella chat sono stati raccolti migliaia di euro (5.000 in quest’edizione e 3.500 nella scorsa) per finanziare dei voli di aerei con striscioni sopra la casa del reality. Aerei che, però, non sono mai decollati. L'organizzatore dell'iniziativa ha rifiutato ogni richiesta di restituzione delle somme versate dagli altri fan, accampando scuse legate "al momento che stava vivendo". Alcuni fan, inoltre, sarebbero stati invitati, anche con minacce, a tenere la bocca chiusa.

Il televoto manipolato attraverso mail rubate nel dark web

E, ancora, Marco Dianda, esperto di dinamiche web e televisive, ha confermato a Staffelli che i fandom manipolerebbero il televoto utilizzando account e-mail presenti nel dark web e sottratti a cittadini ignari. Queste le parole di una testimone: "Esistono intere liste che contengono fino a 250mila e-mail e password rubate che i fandom usano per registrarsi ripetutamente al sito del Grande Fratello e votare più volte, per poi eliminare ogni traccia".