Striscia la Notizia indaga sui voti pilotati al Grande Fratello: l'audio della mamma di Lorenzo Spolverato al fandom Voti pilotati al Grande Fratello? Striscia la Notizia indaga e mette in luce come i parenti di alcuni concorrenti siano legati ai fandom.

A cura di Daniela Seclì

Striscia la notizia è tornata a occuparsi del Grande Fratello nella puntata di mercoledì 19 marzo. Il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso un vocale che ha attribuito alla madre di Lorenzo Spolverato, Cristina Bracci, nel quale la donna ringrazia il fandom degli Shailenzo per il sostegno. Striscia ipotizza: "Voti pilotati dai familiari dei concorrenti".

Cosa ha detto Striscia la Notizia sulla madre di Lorenzo Spolverato

Striscia la Notizia ha dato la parola al Dottor Marco Dianda. L'esperto web di dinamiche televisive ha ricevuto la testimonianza di una donna che faceva parte del fandom degli Shailenzo e ha fatto sapere che sul gruppo Telegram "è apparsa una nota vocale, era della mamma di Lorenzo". Il riferimento è al concorrente del Grande Fratello Lorenzo Spolverato. La donna ha continuato:

Ringraziava i fan, incitava ancora a votare, quindi forse c'è qualcuno da fuori che organizza il tutto a vantaggio del proprio parente?

Il contenuto dell'audio della madre di Lorenzo

Valerio Staffelli, poi, ha chiesto a Marco Dianda quale fosse il contenuto dell'audio presumibilmente inviato da Cristina Bracci, madre di Lorenzo Spolverato. Il vocale è stato trasmesso da Striscia la Notizia: la donna ringraziava il fandom per il sostegno dato a Lorenzo, a Shaila e alla sua famiglia. Assicurava, poi, che non avrebbe mai abbandonato suo figlio né Shaila Gatta e proseguiva:

Sti due ragazzi continuano a mangiare mer** sia all'interno dei gruppi…ovviamente non nostri. Meritano tutti e due la finale.

Valerio Staffelli ipotizza un collegamento tra i fandom e le famiglie dei concorrenti del Grande Fratello e Diandra replica che se fosse appurato, si aprirebbe un nuovo scenario "per cui i parenti dei concorrenti sono in qualche modo collegati a questi fandom, magari tramite gli amministratori". Staffelli sostiene che queste persone possano spingere delle operazioni di voto non corrette a favore del proprio caro. L'esperto gli ha dato ragione: "Influenzano il voto e falsano anche i risultati. Potrebbe derivarne un vincitore che non è voluto a furor di popolo ma solo dai fandom". Eppure nel regolamento del Grande Fratello c'è scritto:

Nel caso in cui venisse riscontrata un’anomalia nella modalità di espressione dei voti e/o di accesso al servizio, RTI potrà sospendere, annullare, non computare i relativi voti, riservandosi eventuali azioni a sua tutela.