video suggerito

The Couple, chi saranno gli opinionisti del nuovo programma di Ilary Blasi: due nomi a un passo dalla firma Si fa via via più definito il cast di The Couple, nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. Trapelano i nomi dei probabili opinionisti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Couple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da lunedì 7 aprile, al via su Canale5 The Couple, nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. Il programma prevede la partecipazione di otto coppie che dovranno convivere e affrontare delle sfide. Solo chi arriverà fino in fondo potrà mettere le mani sul montepremi da un milione di euro. Dopo i dettagli su alcuni componenti del cast, sono trapelati anche i nomi dei possibili opinionisti. DavideMaggio.it, che li annuncia, fa sapere che ancora non ci sarebbe la firma.

The couple, probabili opinionisti Simona Izzo e Luca Tommassini

Il sito DavideMaggio.it ha svelato i nomi dei possibili opinionisti del reality game The Couple. Si tratta di una coppia inedita per il piccolo schermo. Ma mancherebbe ancora la firma. A giudicare le gesta delle otto coppie di concorrenti – se la trattativa dovesse andare a buon fine – sarebbero la regista, sceneggiatrice, attrice e doppiatrice Simona Izzo e il coreografo Luca Tommassini. La prima puntata andrà in onda lunedì 7 aprile, dunque è certo che nei prossimi giorni arriveranno le prime conferme ufficiali.

I primi concorrenti svelati

Intanto, Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato i primi nomi del cast di The Couple. In particolare, sono state rivelate quattro coppie e dunque otto concorrenti:

Leggi anche The Couple su Canale 5, le prime quattro coppie del nuovo reality condotto da Ilary Blasi

Brigitta e Benedicta Boccoli;

Manila Nazzaro e Stefano Oradei;

Thais Wiggers e Elena Barolo;

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se questi nomi saranno confermati e conoscere il cast completo. Ilary Blasi, ospite della finale del Grande Fratello, ha ammesso candidamente – e si spera con ironia – di essere la prima a non avere capito nulla del format che si accinge a presentare. La conduttrice, tuttavia, non si è mai tirata indietro quando si è trattato di affrontare una nuova sfida. Vedremo come la accoglierà il pubblico.