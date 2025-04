video suggerito

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati annunciati, mentre altri sarebbero ancora da definire: il blog di Davide Maggio fa sapere che tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalbese. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Sta per partire The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi la cui data di inizio è in programma per lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale5. 8 coppie si sfideranno in varie prove nel tentativo di conquistare il montepremi finale di 1 milione di euro. Le prime 4 coppie sono già state annunciate da Tv, Sorrisi e Canzoni: stando a quanto anticipato, saranno formate da Brigitta e Benedicta Boccoli, i neo sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, poi ancora le ex veline Thais Wiggers e Elena Barolo e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. A loro se ne aggiungeranno altre 4, non ancora confermate. DavideMaggio rivela che tra i protagonisti del reality ci sarà anche Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese nel cast di The Couple, l'indiscrezione sui concorrenti

Il blog di Davide Maggio rivela "in anteprima" che tra i concorrenti protagonisti di The Couple ci sarà anche Antonino Spinalbese. L'hair stylist ed ex di Belen Rodriguez sarebbe pronto a prendere parte a un altro reality dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip nell'edizione 2022/2023. Proprio pochi giorni fa la cronaca rosa, in particolare il settimanale Chi, aveva reso pubblico il "riavvicinamento" con la showgirl argentina per amore della figlia Luna Marì. Spinalbese ora è uno dei più chiacchierati su X in Italia per la sua presunta partecipazione al programma di Ilary Blasi. Davide Maggio scrive che dovrebbe scoprire il suo "compagno di squadra" nella puntata di lunedì 7 aprile. Tra le coppie del reality, scrive il giornalista, sarebbero state scelte anche Irma Testa e la sorella Lucia.

Luca Tommassini e Simona Izzo i probabili opinionisti

Il sito di Davide Maggio due giorni fa ha lanciato anche i nomi degli opinionisti scelti per la prima edizione di The Couple. Stando all'indiscrezione, i chiamati a commentare il percorso dei concorrenti sarebbero Luca Tommassini e Simona Izzo.