Il significato del nuovo tatuaggio di Sophie Codegoni: “La teoria dei 7 minuti è un promemoria”

Sophie Codegoni ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione: stavolta è la sequenza 00:07, un orario. Fa riferimento alla teoria dei 7 minuti.

Il nuovo tattoo di Sophie Codegoni

Fare un tatuaggio per molti è un vero e proprio rituale: è un modo per imprimere sulla pelle qualcosa di significativo, di rappresentativo, che meriti effettivamente di essere portato sulla pelle per sempre. Sophie Codegoni ne possiede diversi, quasi tutti piccoli e distribuiti su parti diverse del corpo. Alla collezione, ne ha appena aggiunto un altro.

Lo ha fatto a Roma, dove si era recata per il concerto di Ultimo. È una specie di tatuaggio di coppia, perché assieme a lei si è sottoposto alla seduta dal tatuatore anche l'amico Mattia Ferrari. Quest'ultimo si è tatuato la scritta "philia", proprio un omaggio all'amicizia, al sentimento fraterno che lega alcune persone speciali. Sophie Codegoni, invece, ha optato per qualcosa di più personale.

Il tatuaggio 00:07 di Sophie Codegoni

Apparentemente è una sequenza di numeri, ma invece rappresenta un orario. La scritta "00.07" fa riferimento proprio ai 7 minuti ed è un riferimento a una teoria che lei stessa ha illustrato. Per soddisfare la curiosità di fan e follower, i quali le hanno domandato il significato del tatuaggio, lei ha risposto: "C'è una teoria secondo cui quando moriamo il nostro cervello rimane attivo per circa 7 minuti e rivive i ricordi più belli della nostra vita. Non so se sia vera, ma mi piace il significato. Mi sono tatuata 7 minuti come promemoria: vivere una vita così piena di momenti belli che, se quei 7 minuti esistessero davvero, non basterebbero per rivederli tutti".

L'influencer è fan dei tattoo, ma a distanza di tempo non è più pienamente convinta di tutti quelli che ha fatto nella sua vita. Per questo nel 2023 ha cominciato la rimozione del grande tatuaggio sulla spalla, un trattamento laser molto doloroso per far scomparire il mandala, perché a suo dire ormai non la rispecchiava più. Sono invece ancora visibili le varie scritte su mani e polso, la scritta "Rebel" all'interno del labbro inferiore, il tatuaggio di coppia con le iniziali fatto con l'allora compagno Alessandro Basciano.

La schiera dei "pentiti" ultimamente si sta allungando per vari motivi, estetici o più sentimentali. Anche secondo il noto tatuatore Anakin, intervistato da Fanpage.it, uno dei motivi che porta alla rimozione è proprio quando si fa un tattoo di coppia, che diventa comprensibilmente "ingombrante" se ci si lascia. Ema Stokholma è una di quelle che ha optato per la rimozione e come lei anche Elettra Lamborghini, che si è stancata di alcuni piccoli disegni. Stefano De Martino sta cancellando il tattoo dedicato a Belén Rodriguez e Bianca Guaccero ha rimosso il grosso tatuaggio della geisha sulla schiena.