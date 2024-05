video suggerito

Ema Stokholma spiega perché ha deciso di rimuovere tutti i tatuaggi “È un problema estetico, non mi piacciono più, ho cambiato gusto” ha scritto Ema Stokholma, motivando così la decisione di ricorrere al laser sui tatuaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ormai da diversi mesi Ema Stokholma ha cominciato un percorso di rimozione dei tatuaggi che ha sul corpo. La decisione l'ha maturata nel tempo, crescendo, evolvendo come persona. Quando si è resa conto di non sentirsi più serena con la propria immagine ha pensato di fare un passo indietro, di cercare un'immagine nuova, più aderente alla donna che è oggi. La sua scelta ovviamente ha lasciato di stucco i fan, abituati a vederle l'inchiostro sulla pelle. Stupiti, in questo periodo di tempo le hanno fatto molte domande, a cui la speaker ha risposto con un post condiviso su Instagram.

Ema Stokholma si è pentita dei tattoos

Può succedere: Ema Stokholma non è né la prima né l'ultima a pentirsi di uno o più tatuaggi e a ricorrere al laser per rimuoverli. Come lei Stefano De Martino, che ha deciso di cancellare alcuni tattoo con riferimenti alla sua vita passata (compreso uno dedicato a Belén Rodriguez). La stessa showgirl argentina è a sua volta ricorsa al laser per rimuovere il tatuaggio di coppia sul braccio sinistro, fatto assieme all'ormai ex marito. I due si erano fatti disegnare sulla pelle un marinaio e una pin-up che si baciavano appassionatamente contornati da un cuore, con la scritta "Io e te". E rientra nella schiera dei pentiti anche Elettra Lmaborghini, che si è stufata dei tattoos fatti da piccola, mentre resta sempre fedele al suo inconfondibile lato B maculato.

La decisione di Ema Stokholma

Ema Stokholma ha deciso di rimuovere i suoi numerosi tatuaggi, affidandosi a un professionista in Chirurgia estetica, Medicina Estetica e Laser. In passato ha già spiegato di volerli cancellare tutti, cominciando da quelli più visibili, quindi quelli su braccia, mani, dita, spalle. È una procedura piuttosto dolorosa, ma è disposta a seguire il trattamento con costanza.

Il suo scopo è potersi guardare allo specchio e riconoscersi, cosa che oggi è impossibile. Ecco perché ha messo in guardia soprattutto i più giovani: "Ricordate che crescendo i gusti cambiano". I suoi sono infatti cambiati e lo ha ribadito in un lungo post in cui ha risposto alle domande più gettonate ricevute in questi mesi, in cui si è sottoposta a diverse sedute di laser.

Ha ammesso che, purtroppo, non sarà forse possibile rimuovere davvero tutti i tatuaggi, come era nelle sue intenzioni. "Il mio è un problema estetico, non mi piacciono più, ho semplicemente cambiato gusto" ha scritto motivando così la sua decisione. Ha aggiunto: "Fa un male cane, sia il laser che la guarigione" e dovrà andare avanti anche per molto tempo, perché il processo può durare anche anni ed è piuttosto costoso.