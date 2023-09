Ema Stokholma pentita dei tatuaggi: si sottopone al laser per rimuoverli tutti Ema Stokholma si è pentita dei numerosi tatuaggi fatti da ragazza e uno dopo l’altro ha intenzione di rimuoverli tutti.

C'è chi al solo pensiero inorridisce, per paura del dolore o perché non ne apprezza l'effetto estetico, preferendo un aspetto naturale. E poi c'è chi una volta iniziato col primo, non riesce più a smettere. I tatuaggi sono una moda che non conosce crisi: o quasi. Benché siano ancora in tantissimi a decidere di imprimere inchiostro nero sulla propria pelle, tantissimi sono anche quelli che si pentono e fanno dietro front. Ema Stokholma è una di questi.

Ema Stokholma pentita dei tattoo

Ema Stokholma ha sul corpo tantissimi tatuaggi, alcuni ben visibili e tutti fatti tutti diverso tempo fa. La conduttrice fa parte di quella schiera di persone che a distanza di tempo si è resa conto di aver forse fatto uno sbaglio. Anche lei, infatti, si è pentita dell'inchiostro sulla pelle, diventato ormai fonte di disagio, al punto da arrivare a una drastica decisione. "Io non sopporto più i miei tatuaggi. Pensateci bene ragazzi, pensateci bene" aveva scritto sui social tempo fa, mettendo in guardia soprattutto i giovanissimi.

I tattoo erano stati argomento di discussione anche a Oggi è un altro giorno, dove ospite di Serena Bortone aveva ribadito il desiderio di toglierli tutti, uno dopo l'altro. "Non sono più di mio gusto" aveva ammesso. E ne ha parlato anche a Confidenze proprio questa estate, spiegando:

Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo. Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico a tutti: ricordate che crescendo i gusti cambiano.

Ema Stokholma rimuove i tattoo col laser

Oggi Ema Stokholma si è recata da un professionista di fiducia per completare il percorso di rimozione iniziato qualche tempo fa. "Toglierò tutti i tatuaggi. Inizierò da braccia, mani, dita, spalle" ha raccontato a fan e follower sui social, condividendo con loro i momenti nello studio col dottor Gaspare Reina, specializzato proprio in Chirurgia estetica, Medicina Estetica e Laser.

"Fa malissimo, sto soffrendo" ha detto dolorante la conduttrice, che si è fatta vedere proprio durante una rimozione, mentre piano piano la croce sulla spalla sinistra spariva sotto i colpi del laser. C'è molto lavoro da fare, ma sembra del tutto intenzionata a riappropriarsi del proprio corpo e di un'immagine in cui possa riconoscersi a pieno.