Elettra Lamborghini mostra il polso tumefatto per i tatuaggi che non vanno via: “Fa male” Elettra Lamborghini mostra il suo polso tumefatto: non riesce a eliminare i tatuaggi fatti da giovanissima, di cui ora sarebbe stufa. Dopo oltre un anno di laser “sono invincibili”.

A cura di Gaia Martino

Elettra Lamborghini da più di un anno sta cercando di rimuovere alcuni tatuaggi fatti da bambina ma proprio non vanno via. Attraverso una Instagram story ha mostrato ai suoi follower la sua pelle tre ore dopo l'ennesimo trattamento: i segni del laser sono più che evidenti e il tatuaggio è ancora lì.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini

Da oltre un anno Elettra Lamborghini sta cercando di rimuovere alcuni dei tuoi tatuaggi. Avendoli fatti da giovanissima, ad oggi se n'è pentita e le sta tentando tutte per rimuoverli. Ad esempio quello vicino al polso – un pesce colorato e la scritta Karack, ovvero il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa – e quello dietro il braccio, la dedica a Dagda, il cavallo che per diversi anni le fece avere paura di cavalcare: entrambi non riesce a farli andare via accompagnata da un fulmine. Ieri si è sottoposta all'ennesima seduta di laser ma il risultato non è mai cambiato: "Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più cacare di prima. Non so che dire non si tolgono" ha raccontato la cantante su Instagram mostrando i segni del trattamento.

"Il leopardo non lo toglierò mai"

Il tatuaggio leopardato sul lato b è diventato il suo segno distintivo, ed è per questo che non ha intenzione di rimuoverlo. Tra le stories ha fatto sapere che quello non lo toccherà mai: "Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia" ha precisato. Nonostante non abbia un significato preciso, la cantante è molto legata a quel tattoo: non perde mai occasione per metterlo in mostra durante le sue esibizioni sul palco. Proprio durante il Tim Summer Hits ha sfoggiato un completo total black che comprendeva un top a maniche lunghe e una gonna con dei tagli cut out che lasciavano i fianchi nudi: protagonista proprio il tatuaggio animalier tra fianchi e sedere.