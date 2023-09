Bianca Guaccero, prima seduta di laser: rimuove il tatuaggio della geisha sulla schiena Bianca Guaccero ha deciso di rimuovere il grosso tatuaggio che ha sulla schiena e che raffigura il volto di una donna, una geisha.

A cura di Giusy Dente

Al Festival del Cinema di Venezia, concluso pochi giorni fa, c'era anche Bianca Guaccero. La conduttrice televisiva, come molte altre star sul red carpet, ha puntato sull'intramontabile eleganza del nero: un abito a sirena con scollatura a V e schiena nuda firmato Amen. Il vestito ha messo ben in mostra il tatuaggio della 42enne, tattoo che presto diventerà solo un lontano ricordo.

Anche bianca Guaccero tra i pentiti dei tattoo

Solo pochi giorni fa, Ema Stokholma ha condiviso con fan e follower la sua seduta di laser, col dottor Gaspare Reina. Si è recata dall'esperto per rimuovere finalmente tutti i tatuaggi. Lei ne ha diversi sul corpo e tutti ben visibili: braccia, collo, mani, dita.

Da tempo aveva ammesso di essersi pentita di tutti quei tattoo, fatti quando era ragazza e solo perché erano di moda. Da qui la decisione di rimuoverli. Alla schiera di pentiti (di cui fa parte anche Elisabetta Canalis) si aggiunge adesso Bianca Guaccero. La conduttrice si è rivolta al dottor Reina per questo motivo.

Bianca Guaccero rimuove il tattoo

Bianca Guaccero si è pentita del tatuaggio della geisha sulla schiena e ha deciso di rimuoverlo. La conduttrice televisiva si è rivolta a uno specialista per effettuare le sedute di laser necessarie per cancellare il tattoo. Il disegno, ben visibile sulla schiena (dal lato destro) non è il solo che possiede: ne ha anche uno più piccolo sul polso dedicato alla figlia Alice e un altro, una farfallina dietro l'orecchio.

Il tatuaggio della geisha sulla schiena risale a diversi anni fa e spesso i fan avevano sottolineato di non apprezzarlo particolarmente, appunto perché molto evidente. La geisha è un elemento ricorrente, nelle scelte di chi opta per un tatuaggio: fa riferimento alle geishe giapponesi e rappresenta la misteriosa e al tempo stesso raffinata potenza femminile, irraggiungibile e intoccabile, oggetto di desiderio.

La conduttrice non ha spiegato se le continue critiche hanno avuto un ruolo nella decisione di fare dietro front, ma nelle foto col dottor Reina è apparsa molto sicura della decisione, convinta di voler dire addio a quella porzione di inchiostro sulla sua pelle.