Il tatuaggio istantaneo di Francesco Chiofalo è costato 16 mila euro: “Ne vale la pena, altrimenti servirebbero due anni”

Francesco Chiofalo ha fato in una seduta un tatuaggio che altrimenti avrebbe richiesto 2 anni di lavoro: è stato 12 ore in sala operatoria in anestesia totale.

Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo dei suoi interventi chirurgici non ha mai nascosto nulla: anche perché i risultati di ciò che nel tempo ha fatto al suo corpo sono ben visibili, sotto gli occhi di tutti. Non rinnega nulla di quelle scelte e anzi, ha intenzione di continuare. C'è ancora un'operazione che sogna, ma che attualmente non è fattibile: vorrebbe sottoporsi all'allungamento delle gambe, per guadagnare qualche centimetro d'altezza. Con rammarico, di recente intervistato da Francesca Fagnani a Belve ha spiegato che è una tecnica illegale in tutta Europa, dunque per il momento non se ne parla. Ad oggi ha ritoccato diverse parti: zigomi, naso, denti, labbra, orecchie, persino gli occhi (schiariti con la cheratopigmentazione), più il trapianto della barba. Tutto questo, per una spesa pari a circa 100 mila euro. E a ciò, si aggiungono i numerosi tatuaggi., che sono sicuramente una parte importante della sua immagine, del suo concetto di bellezza estetica.

L'ultimo tatoo che ha fatto, è stato chiacchieratissimo. Si è infatti sottoposto a una seduta di tatuaggio istantaneo in una clinica privata di Giussano, in Brianza. È stato il primo in Italia a provare questo intervento innovativo, che certamente permette di risparmiare molto tempo. Ha fatto da tester, insomma. È una tecnica a stampo che condensa in una sola sessione ciò che altrimenti richiederebbe mesi o addirittura anni di lavoro: proprio come nel suo caso. Francesco Chiofalo ha testimoniato il suo intervento sui social con l'aiuto di Stefano Corti de Le Iene, che lo ha accompagnato in sala operatoria. Ci è rimasto per 12 ore circa, ma per sua stessa ammissione, l'imponente disegno che oggi può vantare sulla schiena avrebbe altrimenti richiesto un tempo di esecuzione decisamente più lungo.

Francesco Chiofalo in sala operatoria per il tatuaggio istantaneo

Intervistato da Gente, prima di partire alla volta delle Filippine per L'Isola dei Famosi, ha raccontato questa esperienza: "Il tatuaggio copre tutta la schiena, risultato che si otterrebbe in quindici sedute, due anni. È un vero e proprio intervento estetico in anestesia totale, si è intubati in sala operatoria. Oltre alla pratica, bisogna tenere conto della sala operatoria, l’équipe medica, la permanenza in ospedale per controlli e assistenza. Parliamo di 16 mila euro totali. Può sembrare tanto, ma la resa vale l’impresa". La sua convinzione e la sua propensione verso la chirurgia, non pensa che siano di cattivo esempio: "Sono stanco di sentire sempre colpevolizzare noi influencer per le scelte che fanno i giovani. Non è detto che la gente debba copiare".

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Ad Armando Sanchez nell'intervista ha ammesso di aver voluto fare questo tatuaggio in modo così veloce anche pensando alle sue successive esperienze lavorative e televisive. Nello specifico, a breve il pubblico lo vedrà nelle vesti di naufrago de L'Isola dei Famosi, programma che inevitabilmente richiederà come mise perenne il costume: "Ho deciso di modificare il mio corpo anche in previsione di questa avventura" ha infatti detto.